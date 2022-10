Οικονομία

Σιτηρά: Έκκληση του ΝΑΤΟ στη Ρωσία να επιστρέψει στη συμφωνία

Να σταματήσει να χρησιμοποιεί τα τρόφιμα ως όπλα κάλεσε το ΝΑΤΟ τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Το ΝΑΤΟ κάλεσε σήμερα τη Μόσχα να επιστρέψει αμέσως στη συμφωνία για την εξαγωγή σιτηρών από τα ουκρανικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, εν μέσω της παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης.

«Ο πρόεδρος (της Ρωσίας, Βλαντίμιρ) Πούτιν πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί ως όπλο τα τρόφιμα και να σταματήσει τον παράνομο πόλεμο στην Ουκρανία» ανέφερε η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Οάνα Λουνγκέσκου. «Καλούμε τη Ρωσία να αναθεωρήσει την απόφασή της και να ανανεώσει τη συμφωνία κατεπειγόντως, επιτρέποντας να φτάσουν τα τρόφιμα σε εκείνους που τα χρειάζονται περισσότερο», πρόσθεσε.

Η εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ καλωσόρισαν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τη βοήθεια της Τουρκίας. «Αυτές οι εξαγωγές βοήθησαν να μειωθούν οι τιμές των τροφίμων σε όλον τον κόσμο», σημείωσε.

Νωρίτερα ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, ανέφερε στο twitter ότι «η ΕΕ προτρέπει τη Ρωσία να ανακαλέσει την απόφασή της για αναστολή της συμμετοχής της στη συμφωνία για τα σιτηρά».

Ο κ. Μπορέλ προσθέτει ότι «η απόφαση της Ρωσίας να αναστείλει τη συμμετοχή στη συμφωνία της Μαύρης Θάλασσας θέτει σε κίνδυνο την κύρια οδό εξαγωγής των τόσο απαραίτητων σιτηρών και λιπασμάτων για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης που προκλήθηκε από τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας».

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες «ανησυχεί βαθιά» για την κατάσταση όσον αφορά τη συμφωνία εξαγωγής ουκρανικών σιτηρών από τη Μαύρη Θάλασσα και για τον λόγο αυτόν ανέβαλε κατά μία ημέρα το ταξίδι του στο Αλγέρι, όπου επρόκειτο να παραστεί στη Σύνοδο του Αραβικού Συνδέσμου.

Ο Γκουτέρες έχει «εντατικές διαβουλεύσεις» προκειμένου η Ρωσία να αναθεωρήσει την απόφασή της, με την οποία αναστέλλεται η εφαρμογή της συμφωνίας, ανέφερε ο εκπρόσωπός του, Στεφάν Ντουζαρίκ.

Ο στόχος είναι «η ανανέωση και η πλήρης υλοποίηση της πρωτοβουλίας για τη διευκόλυνση της εξαγωγής τροφίμων και λιπασμάτων από την Ουκρανία αλλά και η απομάκρυνση των εμποδίων που έχουν απομείνει για τις εξαγωγές ρωσικών τροφίμων και λιπασμάτων», πρόσθεσε.





