Paris Master: Τζόκοβιτς - Τσιτσιπάς στον ημιτελικό!

Σαν "σίφουνας" ο υπερασπιστής του τίτλου, πέρασε στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο υπερασπιστής του τίτλου, Νόβακ Τζόκοβιτς, συνέτριψε τον Ιταλό Λορέντζο Μουσέτι (Νο23 στην παγκόσμια κατάταξη) με 6-0, 6-3 και επιστρέφει στα ημιτελικά του Paris Masters 1000 για όγδοη φορά.

O Σέρβος και Νο7 στον κόσμο θα αντιμετωπίσει το Σάββατο (5/11) τον Στέφανο Τσιτσιπά (5ος), ο οποίος αργά το βράδυ της Παρασκευής κέρδισε τον Αμερικανό Τόμι Πολ με 2-0 σετ (6-2 και 6-4).

Εμφανώς διψασμένος για αγώνες και νίκες στο τέλος αυτής της σεζόν, στην οποία βρέθηκε... παραγκωνισμένος από την άρνησή του να κάνει το εμβόλιο κατά του Covid-19, ολοκλήρωσε το πρώτο σετ σε 24 λεπτά, χωρίς να δώσει την παραμικρή ευκαιρία στον νεαρό αντίπαλό του (20 ετών).

Συνέχισε κερδίζοντας το πρώτο game του δεύτερου σετ, αλλά άρχισε να κάνει μερικά λάθη που επέτρεψαν στον Μουσέτι να ανακτήσει την αυτοπεποίθηση του. Στη συνέχεια ο Ιταλός κέρδισε το πρώτο του game και κατάφερε με μπρέικ να προηγηθεί με 2-1.

Ωστόσο, ο Τζόκοβιτς συγκεντρώθηκε, κέρδισε τα επόμενα τέσσερα games για να ανακτήσει τον έλεγχο του αγώνα (5-2) και να φτάσει στη νίκη.

Συνολικά, θα αγωνιστεί τον 74ο ημιτελικό Masters 1000 και τον τέταρτο στη σειρά στο Μπερσί. Μόνο ο Ράφαελ Ναδάλ τα έχει πάρει καλύτερα (76).

