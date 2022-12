Πολιτική

“Qatar gate”: Κύρτσος - Αρβανίτης με... βολές για Καϊλή και Κατάρ (βίντεο)

Τι αναφέρουν οι δύο ευρωβουλευτές για την καθαιρεμένη Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το σκάνδαλο διαφθοράς και τις έρευνες για δεκάδες ευρωβουλευτές.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησαν την Τετάρτη οι ευρωβουλευτές Γιώργος Κύρτσος και Κώστας Αρβανίτης, με αφορμή το σκάνδαλο «Qatar gate» και την, αποδιδόμενη από τις βελγικές Αρχές, εμπλοκή σε αυτό της Εύας Καϊλή.

Οι δύο ευρωβουλευτές αναφέρθηκαν στην διαδρομή της κ. Καϊλή στην πολιτική και στην Ευρωβουλή, κάνοντας λόγο για το lifestyle της και τις τακτικές αναφορές των ΜΜΕ σε εκείνη, υποστήριξαν πως είχε την στήριξη ισχυρών συμφερόντων από την Ελλάδα και επεσήμαναν πως στις Βρυξέλλες δεν έχουν «πέσει από τα σύννεφα όλοι» ή όσοι το υποστηρίζουν το κάνουν υποκριτικά.

Ο Κώστας Αρβανίτης επεσήμανε πως πάνω από έναν χρόνο υπήρξε προσπάθεια από ευρωβουλευτές, κυρίως της κεντροδεξιάς, να εμποδιστεί η έκδοση ψηφίσματος για τα εργατικά δυστυχήματα στο Κατάρ κατά την προετοιμασία των υποδομών για το Μουντιάλ, όμως σήμερα όλοι δηλώνουν έκπληκτοι από τις εξελίξεις.

Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είπε πως σύμφωνα και με τα δημοσιεύματα φέρεται πως είναι στο στόχαστρο της έρευνας 60 ευρωβουλευτές, επεσήμανε ωστόσο πως πρέπει να ελεγχθούν όλα και όλοι οι ευρωβουλευτές, λέγοντας πως όλοι είναι εν δυνάμει ύποπτοι και ζήτησε να ληφθούν μέτρα για να σταματήσουν πολλοί πρώην ευρωβουλευτές να έχουν πρόσβαση και να λειτουργούν ως «λομπίστες» μέσα στην Ευρωβουλή.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Κύρτσος σημείωσε ότι ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» του σκανδάλου απέτυχε να εκλεγεί στις τελευταίες ευρωεκλογές, το «σύστημα» του έψαχνε νέα ερείσματα στην Ευρωβουλή και έτσι προέκυψε, κατά τις βελγικές Αρχές, η εμπλοκή της κ. Καϊλή.

Αμφότεροι επεσήμαναν ότι οι εξελίξεις έχουν επιφέρει ήδη πλήγμα στην ευρωπαϊκή κοινότητα, με τον κ. Κύρτσι να τονίζει πως ειδικά στην Ιταλία τα γεγονότα ενισχύουν την ακροδεξιά ρητορική της Μελόνι.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα, με τους κ. Κύρτσο και Αρβανίτη, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:

