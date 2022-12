Κόσμος

Politico για αδελφές Καϊλή: Πώς έμπλεξαν business και πολιτική

Το "αφιέρωμα" του Politico για τις αδελφές Καϊλή με φόντο το σκάνδαλο "Qatar Gate".

Τη σχέση και την πορεία της Εύας Καϊλή και της αδερφής της, Μανταλένας, στον χώρο της πολίτικής και των ΜΚΟ βάζει στο μικροσκόπιο το Politico σχολίαζοντας «οι δεσμοί των δύο αδερφών φαίνεται να υπερβαίνουν αυτές της απλής πίστης η μια στην άλλη» όσον αφορά την αντίδραση της αδερφής της Ελληνίδας ευρωβουλευτή μετά τη σύλληψή της για το Qatar Gate.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, «την ώρα που η Εύα Καϊλή έχτιζε μια καριέρα στο Κοινοβούλιο, η Μανταλένα Καϊλή δημιουργούσε μια εταιρεία πολλαπλών σκοπών - την Made Group - οι στόχοι της οποίας επικαλύπτοντας με την καριέρα της Ευρωβουλευτή. Όσο η Εύα Καϊλή ανέβαινε στην πολιτική, τόσο άνοιγαν τα φτερά της Made Group».

Ως παράδειγμα το Politico αναφέρεται στην «διασταύρωση» των δρόμων της εταιρείας της Μανταλένας Καϊλή με την ίδια την Εύα Καϊλή στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας: «Την ώρα που η Εύα Καϊλή έστρεφε το ενδιαφέρον της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης και κρυπτονομισμάτων, η Made Group της Μανταλένας Καϊλή το 2018 δημιούργησε μια "μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία", την Elontech, η οποία επικεντρωνόταν στους ίδιους τομείς».

Γράφει το Politico στο εκτενές του ρεπορτάζ:

Η Made group της Ματναλένας

Η Μανταλένα Καϊλή ίδρυσε μια οργάνωση πολλαπλών χρήσεων την Made Group, της οποίας το έργο συχνά συμπίπτει με την καριέρα της αδελφής της. Και ακολουθώντας βιούς παράλληλους, καθώς η πολιτική καριέρα της Καϊλή σκαρφάλωνε, η Made Group έβγαινε και αυτή στο προσκήνιο.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα στο πώς διασταυρώνεται η δραστηριότητα της Εύας Καϊλή με τη Made Group της αδελφής της, είναι στην επιστήμη και στην τεχνολογία. Την ώρα που η Εύα Καϊλή έστρεφε την προσοχή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε θέματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη και το blockchain (κρυπτονομίσματα), η Made Group της Μανταλένα Καϊλή δημιούργησε το 2018 μια «μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία» με την ονομασία ELONtech, η οποία επίσης επικεντρώθηκε σε αυτούς τους τομείς.

Οι προσπάθειες της Εύας Καϊλή ως «cheerleader» του Ευρωκοινοβουλίου για το blockchain θα κορυφωθούν με την επιτυχή παρουσίαση ενός ψηφίσματος για την τεχνολογία blockchain τον Οκτώβριο του 2018. Η επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το μέλλον της επιστήμης και της τεχνολογίας (STOA), της οποίας προήδρευε τότε η Εύα Καϊλή, εγκαινίασε το Κέντρο Τεχνητής Νοημοσύνης τον Δεκέμβριο του 2019.

Η ELONtech ήταν ένας χρήσιμος σύμμαχος για τέτοιους σκοπούς, με τις δύο αδελφές Καϊλή να συμμετέχουν πλήρως, όπως και το ευρωκοινοβουλευτικό προσωπικό της Εύας Καϊλή. Η Μανταλένα Καϊλή ενεργούσε ως διευθύνουσα σύμβουλος της ELONtech και η Εύα Καϊλή ήταν σύμβουλος.

Το 2020, η Εύα Καϊλή εγκαινίασε μια διεθνή συμβουλευτική επιτροπή για την STOA, η οποία τυγχάνει να είναι το συμβουλευτικό όργανο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις προτεραιότητες της ΕΕ στον τομέα της καινοτομίας. Το συμβούλιο περιλάμβανε έναν εκπρόσωπο της ELONTech και έναν από το Ίδρυμα του Κατάρ, τον αναπτυξιακό οργανισμό του εμιράτου με τις μεγάλες τσέπες για την εκπαίδευση, την επιστήμη και τον πολιτισμό.

Η μητρική της οργάνωση Made Group δεν έχει δημοσιεύσει τους λογαριασμούς της, αλλά σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕ έχει λάβει μεγάλα ποσά χρηματοδότησης από την ΕΕ για τα έργα της, στα οποία η Εύα Καϊλή προσέφερε υποστήριξη, αναφέρει το Politico.

Η ELONtech και τα ονόματα

Η ιστοσελίδα της ELONtech τέθηκε εκτός λειτουργίας στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές είναι και πάλι σε απευθείας σύνδεση, αλλά με τα ονόματα όλων των υπαλλήλων της να έχουν αφαιρεθεί.

Ερωτηθείς από το Politico γιατί τα ονόματα των στελεχών και των συμβούλων είχαν αφαιρεθεί από την ιστοσελίδα της ELONtech, η Μανταλένα Καϊλή δήλωσε ότι αυτό έγινε για να διαφυλαχθεί η «διακριτικότητα» των συμβούλων και των εθελοντών της οργάνωσης. Ερωτηθείσα γιατί διέγραψε και το όνομά της, είπε ότι «δεν ήταν μυστικό» ότι διοικούσε την ELONtech.

Όταν η Εύα Καϊλή συνελήφθη στο πλαίσιο βελγικής έρευνας για διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και εγκληματική οργάνωση, η Μανταλένα Καϊλή -της οποίας τα περιουσιακά στοιχεία έχουν δεσμευτεί- δήλωσε ότι δεν μπορούσε να πιστέψει τις κατηγορίες, δεδομένου του «ήθους και της προσωπικότητας» της αδελφής της.

«#keep_calm & #vote_sister»

Οι δύο αδελφές είναι στενά δεμένες και συχνά επευφημούσαν η μία την άλλη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ξεκινούσαν επικές βόλτες για ψώνια στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας της Εύας Καϊλή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2014, η Μανταλένα Καϊλή επινόησε το hashtag «#keep_calm & #vote_sister».

Τα τελευταία πέντε χρόνια, οι δύο αδερφές εθεάθησαν συχνά μαζί σε εκδηλώσεις τεχνολογίας και συμμετείχε η μία στα έργα της άλλης. Η ομάδα άσκησης πίεσης Industry Commons, της οποίας η Μανταλένα Καϊλή είναι στο διοικητικό συμβούλιο, την περιέγραψε ως «επικεφαλής σύμβουλο πολιτικής και στενή συνεργάτιδα στο γραφείο της αδελφής της, της ελληνίδας ευρωβουλευτού Εύας Καϊλή», αν και αυτό δεν επιβεβαιώνεται στη σελίδα του κοινοβουλευτικού προφίλ της Εύας Καϊλή. Η περιγραφή αφαιρέθηκε από την ιστοσελίδα της Industry Commons την περασμένη εβδομάδα.

Η Μανταλένα Καϊλή δήλωσε ότι εργαζόταν για την αδερφή της «ως βοηθός με έδρα την Αθήνα» και ότι ήταν εγγεγραμμένη στην Ελλάδα βάσει ειδικής σύμβασης που, όπως είπε, «επιτρέπεται για τους ευρωβουλευτές». Η Μανταλένα Καϊλή δήλωσε επίσης άγνοια για το γεγονός ότι το όνομά της δεν περιλαμβάνεταικαι δεν περιλαμβανόταν ποτέ, στον κατάλογο των συμβούλων της Εύας Καϊλή στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Παράλληλα η Μανταλένα Καϊλή τον Αύγουστο του 2017 ίδρυσε την Made Group, μια «μη κερδοσκοπική πλατφόρμα για επικοινωνιακή στρατηγική, έργα κοινωνικής καινοτομίας και δημιουργικές συνέργειες» με έδρα την Αθήνα.

Από το 2021, η Μανταλένα Καϊλή αναφερόταν ως μοναδική διαχειρίστρια της εταιρείας και συνιδρύτρια μαζί με τη Μ.Κ., σύμφωνα με τα έγγραφα που κατατέθηκαν στο Εμπορικό Επιμελητήριο Αθηνών. Η Μ.Κ. αναφερόταν επίσης ως βοηθός της Εύας Καϊλή τον Φεβρουάριο του 2020.

Τον Νοέμβριο του 2022, η Μ.Κ. έγινε διαχειριστής της Estate Aria Properties, μιας επιχείρησης ακινήτων που είχε συσταθεί από την Εύα Καϊλή και τον σύντροφό της, Φραντσέσκο Τζόρτζι.

Η Μανταλένα και τα ευρωπαϊκά προγράμματα

Κατά τη διάρκεια των ετών που ακολούθησαν την έναρξη λειτουργίας της το 2017, η Made Group θα συμμετείχε σε διάφορα ψηφιακά έργα που υποστηρίζονται από τον Ορίζοντα 2020, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα καινοτομίας και έρευνας της ΕΕ - κυρίως στη διεθνή κοινοπραξία που ανέπτυξε το ChildRescue, μια εφαρμογή για την ανεύρεση εξαφανισμένων παιδιών μεταναστών. Η οργάνωση της Μανταλένας Καϊλή ήταν υπεύθυνη για την επικοινωνία, λαμβάνοντας 104.037,50 ευρώ σε χρηματοδότηση της ΕΕ μεταξύ 2018 και 2020. Ακολούθησαν κι άλλα τέτοια προγράμματα.

Η Μανταλένα Καϊλή ισχυρίστηκε ότι δεν υπήρχε ταύτιση του έργου της Εύας Καϊλή με αυτά της Μade Group. «Είχαμε δραστηριότητες που δεν ακολουθούσαν ρητά την ατζέντα της Εύας», δήλωσε, ενώ σε δελτίο τύπου σημείωσε ότι η Made Group «συμμετείχε σε διάφορα έργα, προγράμματα, μελέτες και εκδηλώσεις σε συνεργασία, κατά περίπτωση, με μια ευρεία ομάδα μη μόνιμων συνεργατών και εθελοντών». Στο δελτίο τύπου τονίζεται επίσης πως η ELONtech «δεν είναι νομικό πρόσωπο (δεν είναι εταιρεία) και σίγουρα δεν είναι ΜΚΟ και δεν έχει λάβει ούτε ένα ευρώ χρηματοδότηση».

