Ιώσεις - Γιαννάκος: “Ασφυξία” στα παιδιατρικά νοσοκομεία και 8 ώρες αναμονή (βίντεο)

Συμφόρηση λόγω ιώσεων στις παιδιατρικές κλινικές. SOS του Μιχάλη Γιανννάκου για τις γεμάτες ΜΕΘ.

Δραματική είναι η κατάσταση με την έξαρση των ιώσεων, με τα νοσοκομεία και τα ιατρεία των παιδιάτρων να είναι ασφυκτικά γεμάτα.

Μιλώντας για το θέμα ο πρόεδρος των εργαζομένων στα δημόσια νοσκομεία, Μοιχάλη Γιαννάκος μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" επιβεβαίωσε "ότι υπάρχει μεγάλη πίεση στα παιδιατρικά νοσοκομεία και τις παιδιατρικές κλινικές των γενικών νοσοκομείων από την έξαρση της γρίπης και των άλλων ιώσεων και πρόσθεσε ότι στα επείγοντα των εφημερευόντων νοσοκομείων προσέρχονται εκατοντάδες περιστατικά".

Ο κ. Γιαννάκος τόνισε "ότι η αναμονή τα Χριστούγεννα στις εφημερίες ξεπερνούσε τις 8 ώρες και κάλεσε τον Υπουργό Υγείας να ενισχύσει τα παιδιατρικά νοσοκομεία".

Καθώς το κύμα γρίπης αναμένεται να κορυφωθεί το πρώτο δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου του έτους ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ τόνισεγια να μην συνοστίζονται όλοι στα νοσοκομεία θα πρέπει να υπάρξει ενίσχυση με προσωπικό στα νοσοκομεία και δεν θα πρέπει να κατεβάζει ρολά η πρωτοβάθμια περίθαλψη Σαββατοκύριακα, αργίες και νύχτα.

Την "ασφυξία" στα νοσοκομεία επιδεινώνει η έλλειψη φαρμάκων, καθώς όταν ένας γονιός όταν δεν βρίσκει βασικά σκευάσματα στα φαρμακεία είναι υποχρεωμένος αφού δεν υπάρχει γιατρός στην πρωτοβάθμια περίθαλψη να καταλήξει στο εφημερεύον νοσοκομείο και συμπλήρωσε ότι η κατάσταση είναι οριακή και στο επίπεδο των νοσηλειών.

Για την κατάσταση στη ΜΕΘ είπε ότι "στην Βόρεια Ελλάδα υπάρχει μόνο μία κλίνη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, 8 κλίνες για γενικά περιστατικά παιδιών και 2 για παιδιά με κορονοϊό. Στα Γιάννενα οι 8 κλίνες είναι γεμάτες με αποτέλεσμα δύο παιδιάκια που χριεάστηκαν ΜΕΘ να διακομιστούν σε άλλα νοσοκομεία"

