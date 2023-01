Αθλητικά

Βασίλης Τόπαλος: Οι τοξικολογικές, ο εξοπλισμός και οι συμπληρωματικές καταθέσεις (βίντεο)

Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει τον θάνατο του 16χρονου πυγμάχου. Απαντήσεις αναμένουν οι αρχές από τον ιατροδικαστή.



Απαντήσεις στο τελικό πόρισμα του ιατροδικαστή και στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων ευελπιστούν να βρουν οι γονείς του 16χρονου πρωταθλητή πυγμαχίας και οι αστυνομικές αρχές.

Βασικότερο ερώτημα είναι εάν ο θάνατος του Βασίλη Τόπαλου προήλθε από κάποιο δυνατό χτύπημα στις 16 Δεκεμβρίου ή προϋπήρχε κάποιο σοβαρό τραύμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κανένας από όσους έχουν επίσημα καταθέσει στην Αστυνομία μέχρι τώρα δεν έκανε λόγο για διεξαγωγή παράνομων αγώνων ή για κάποια προσομοίωση αγώνα

Το ίδιο υποστηρίζει και ο ιδιοκτήτης του γυμναστηρίου. «Σε καμία περίπτωση δεν έγινε οποιοσδήποτε αγώνας, που να θεωρούμε ότι έγινε κάποιο τραύμα από κάποιο χτύπημα, από οτιδήποτε άλλο. Και φυσικά, πράγμα το οποίο επιβεβαιώνεται κι απ’τον ίδιο τον πατέρα, επειδή είναι επιβλέπων της διαδικασίας όλης, λόγω της ανηλικότητας του αθλητή, ο αθλητής καθ’ όλη τη διάρκεια της προπονήσεως φόραγε και την κάσκα του και τα γάντια του και όλα τα προστατευτικά που χρειαζόταν», δήλωσε το Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, δικηγόρος του ιδιοκτήτη του γυμναστηρίου.

Τα στελέχη της Αντιμετώπισης Βίας σε Αθλητικούς Χώρους, τα οποία χειρίζονται την υπόθεση, έδωσαν από την πρώτη στιγμή ιδιαίτερη βαρύτητα και στον εξοπλισμό, που χρησιμοποίησαν στο γυμναστήριο, την επίμαχη ημέρα.

«Χρησιμοποιήσαμε ακόμα και πραγματογνώμονες για να δουν τον εξοπλισμό, τον οποίο χρησιμοποιούσε ο 16χρονος. Μας είπαν ότι ήταν ο καλύτερος σε θέμα προστασίας. Επίσης, έχουμε εικόνα πως οι «αντίπαλοί» του στην προπόνηση χρησιμοποιούσαν πιο ελαφριά γάντια», αναφέρουν στον ΑΝΤ1 αστυνομικές πηγές.

Οι αστυνομικοί ζήτησαν από τον ιδιοκτήτη και τον προπονητή του γυμναστηρίου να δώσουν συμπληρωματικές καταθέσεις και να ονοματίσουν όσα άτομα ήταν παρόντα στις 16 Δεκεμβρίου.

Ο νεαρός πυγμάχος λιποθύμησε στις τουαλέτες του γυμναστηρίου όπου έκανε προπόνηση, στον Ταύρο. Είχε πάει να ρίξει νερό στο πρόσωπό του, καθώς -όπως είχε πει- αισθάνθηκε αδιαθεσία μετά την προπόνηση.

Από την πτώση, φέρεται να τραυματίστηκε στο κεφάλι. Εκείνη την ώρα, όμως, στον χώρο των αποδυτηρίων ήταν μόνος και έτσι κανένας δεν γνωρίζει ακριβώς τί συνέβη.

