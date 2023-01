Αθλητικά

Βασίλης Τόπαλος: Τα ερωτήματα για τον θάνατο του 16χρονου πυγμάχου

Οι σκιές κια τα σημεία που μένει να αποσαφηνιστούν για να χυθεί άπλετο φως στα ακριβή αίτια θανάτου του έφηβου πρωταθλητή.

Ο θάνατος του 16χρονου πρωταθλητή Ευρώπης στην πυγμαχία Βασίλη Τόπαλου, εκτός από ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει και πληθώρα ερωτημάτων για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη, καθώς ακούγονται πολλά αναφορικά με το παρασκήνιο του τραγικού αυτού γεγονότος.

Ο Βασίλης Τόπαλος τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια προπόνησης σε γυμναστήριο στην περιοχή του Ταύρου, το πρωί της Παρασκευής, 16 Δεκεμβρίου. Μετά από 17 ημέρες νοσηλείας, σε κωματώδη κατάσταση, άφησε την τελευταία του πνοή στο Τζάνειο νοσοκομείο στις 2 Ιανουαρίου.

O ιατροδικαστής Σωκράτης Τσαντίρης που ανέλαβε να εξετάσει τη σορό του 16χρονου πυγμάχου, η κηδεία του οποίου τελέστηκε σήμερα στο νεκροταφείο Σχιστού, μιλά στην «Καθημερινή» κάνοντας λόγο για «ισχυρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση που προήλθε από εξαιρετικά μεγάλες δυνάμεις». «Έχουν συλλεχθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία, για να εξαχθεί ένα ασφαλές συμπέρασμα και αυτό, χάρις στην εξαιρετική δουλειά που έκαναν οι γιατροί στο Τζάνειο νοσοκομείο», συνεχίζει ο κ. Τσαντίρης.

Στην ουσία, το «ασφαλές συμπέρασμα» στο οποίο αναφέρεται ο κ. Τσαντίρης, έχει να κάνει με την απάντηση στο κομβικό ερώτημα, αν δηλαδή η βαριά καρανιογκεφαλική κάκωση προήλθε από χτύπημα του αντιπάλου του την ώρα της προπόνησης ή από την πτώση σε μαρμάρινη επιφάνεια στην τουαλέτα του γυμναστηρίου, εκεί δηλαδή όπου πήγε ο νεαρός αθλητής όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία, διακόπτωντας την προπόνηση.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με την κατάθεση του ιδιοκτήτη του γυμναστηρίου, ο 16χρονος είχε λιποθυμικό επεισόδιο το οποίο τον οδήγησε σε πτώση.

Ο θάνατος του ανήλικου αθλητή προκάλεσε την παρέμβαση του Αρείου Πάγου, ο οποίος διέταξε έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε. Επίσης, ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, έκανε λόγο για σοβαρά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν.

Η υποψία για αγώνες σπάρινγκ

O Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, δικηγόρος του ιδιοκτήτη του γυμναστήριου όπου τραυματίστηκε ο 16χρονος πρωταθλητής, τονίζει πως η απάντηση για το ποιο ήταν το καθοριστικό χτύπημα, θα δοθεί έπειτα από τη νεκροτομή που διενεργήθηκε, τις αξονικές που έγιναν στον αθλητή μόλις έφτασε στο Τζάνειο, τις τοξικολογικές αλλά και τις ιστολογικές εξετάσεις.

Αυτές τις εξετάσεις αναμένει άλλωστε και ο ιατροδικαστής για να προχωρήσει σε ένα ολοκληρωμένο πόρισμα.

Κρίσιμο για την υπόθεση θεωρείται και το αν την ήμερα που o πυγμάχος προπονούνταν στο γυμναστήριο στον Ταύρο, συμμετείχε σε αγώνα ή αγώνες σπάρινγκ, όπως ακούγεται έντονα {σ.σ το σπάρινγκ είναι στην ουσία μια προπόνηση- προσομοίωση αγώνα, μια πυγμαχική κόντρα σε συνθήκες κανονικού αγώνα. Για να τελεστεί ένας αγώνας σπάρινγκ, πρέπει ο προπονητής να στείλει αίτημα στην ομοσπονδία για τη διεξαγωγή του, δηλώνοντας ημερομηνία και τόπο. Είναι στην ευχέρεια της ομοσπονδίας αν θα εγκρίνει ή όχι το αίτημα. Επιπλέον, σε έναν αγώνα σπάρινγκ, πρέπει οι δύο αθλητές να είναι του ιδίου επιπέδου. Αν υπάρχει κάποια παρατυπία στα παραπάνω, υπεύθυνοι είναι τόσο οι προπονητές όσο και ιδιοκτήτες του χώρου/διοργανωτές. Η υποψία για σπάρινγκ είναι και ο λόγος που η Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας (ΕΟΠ) κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, για διερεύνηση και απόδοση τυχόν ποινικών ευθυνών.

Ο κ. Παπαϊωαννίδης σημειώνει πως δεν επρόκειτο για αγώνα σπάρινγκ αλλά για «έντονη προπόνηση» όπως και το ότι ο Τόπαλος δεν βρέθηκε στο ρινγκ με αθλητές μεγαλύτερης κατηγορίας.

«Ένας ήταν ο συναθλητής και ήταν Έλληνας, της ίδιας κατηγορίας με τον 16χρονο», σημειώνει ο ίδιος και προσθέτει: «Αναφορικά με το αν ήταν καταπονημένος από πολλές προπονήσεις και το αν έπρεπε ή όχι να προπονηθεί εκείνη την ημέρα, δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε με ανήλικο αθλητή, το πόσο συχνά προπονείται είναι ζήτημα του προπονητή του και του κηδεμόνα του. Ο προπονητής του 16χρονου απουσίαζε πάντως από το γυμναστήριο. Τον συνόδευε ο πατέρας του. Ο Βασίλης Τόπαλος ήταν μέλος της ομάδας “Φοίνικας” Αγίας Παρασκευής».

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», ο 16χρονος προπονούνταν συχνά και έντονα.

Ο δικηγόρος Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης προσθέτει πως τον πυγμάχο βρήκε «πεσμένο, χτυπημένο στο μάρμαρο του μπάνιου, ένας άλλος συναθλητής του από τη Γεωργία. Στο γυμναστήριο βρίσκονταν εκείνη την ώρα 10 με 15 άτομα και καταθέτουν όλοι για το περιστατικό. Αυτόπτης μάρτυρας της πτώσης του αθλητή στις τουαλέτες, δεν υπάρχει».

«Οι αθλητές προπονούνται πολύ, παρά τις οδηγίες μας»

Ο Αρτούρ Μικαελιάν, προπονητής της Εθνικής Ομάδας Πυγμαχίας, αθλητής με πολλές διακρίσεις στην καριέρα του, κάνει λόγο για έναν καταπληκτικό πυγμάχο, ο οποίος συγκέντρωνε όλα τα προσόντα που χρειάζεται ένα μεγάλος αθλητής… «εκτός από ταλέντο, ήταν και καλός μαθητής και καλό παιδί».

Ο κ. Μικαελιάν σημειώνει και τα εξής ως προς το κομμάτι που έχει να κάνει με το πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθούν οι πυγμάχοι που ασχολούνται με τον πρωταθλητισμό: «Είδα τον Βασίλη και τα άλλα παιδιά της Εθνικής τελευταία φορά στις 3 Δεκεμβρίου και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις με την ομάδα μας είχαν τελειώσει. Τους δήλωσα πως καινούργιο αγωνιστικό πρόγραμμα θα έβγαινε με την αρχή του νέου χρόνου. Είχα ζητήσει από τα παιδιά, μέχρι την Πρωτοχρονιά, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή να κάνουν βάρη και λοιπές ασκήσεις για φυσική κατάσταση, Τρίτη – Πέμπτη ασκήσεις στους σάκους και στις τεχνικές και τα Σάββατα, τρέξιμο. Έμαθα ότι μπήκε σε ένα γυμναστήριο, αλλά δεν γνωρίζω τι έγινε εκεί. Υπάρχει πάντως λόγος που χρειάζονται οι αθλητές ξεκούραση και δεν πρέπει να προπονούνται συνέχεια. Δεν είναι μηχανήματα, είναι άνθρωποι. Εγώ δίνω τις οδηγίες αλλά δεν μπορούμε να είμαστε πίσω από κάθε έναν αθλητή για να ξέρουμε τι κάνουν έξω από την ομάδα. Κάθε φορά τους δίνω οδηγίες και πολλές φορές τους μαλώνω επειδή υπερβάλλουν. Έχω ακούσει πολλές φορές ότι προπονούνται πολύ περισσότερο από όσο πρέπει. Υπάρχει αυτή η λανθασμένη αντίληψη συχνά στο άθλημα, ότι όσο πιο πολύ προπονούνται τόσο πιο δυνατοί θα γίνουν. Επίσης οι προπονήσεις μαζί με άλλους αθλητές χρειάζονται και πολύ στενή επίβλεψη για να εξασφαλίζεται ότι τηρούνται όσα πρέπει.»

Πάντως με δηλώσεις του στη «Κ», ο Χάρης Μαριόλης, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, επιρρίπτει ευθύνες και στον ιδιοκτήτη του γυμναστηρίου στον Ταύρο.

Ο κ. Μαριόλης, πιο συγκεκριμένα, δήλωσε τα εξής: «Έγινε παράνομος αγώνας σπάρινγκ εκείνη την ημέρα στο γυμναστήριο και ίσως να ήταν και παραπάνω από ένας ο αγώνας. Ο εν λόγω ιδιοκτήτης είχε διοργανώσει ξανά παρανόμως αγώνες σπάρινγκ χωρίς την έγκρισή μας πριν από δύο μήνες και είχαν γίνει αυστηρές συστάσεις. Υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι οι αθλητές με τους οποίους αγωνίστηκε εκείνη την ημέρα (σ.σ. ο Τόπαλος) ήταν μεγαλύτερης κατηγορίας. Ο ιδιοκτήτης του γυμναστηρίου εκμεταλλεύτηκε το ότι ο προπονητής του Βασίλη βρίσκονταν σε πανελλήνια διοργάνωση πυγμαχίας στο ΣΕΦ. Για αυτούς τους λόγους ζήτησε και η ομοσπονδία άμεση διερεύνηση. Δυστυχώς τα παιδιά όντως καταπονούνται παρανόμως περισσότερο από όσο πρέπει. Το φαινόμενο των σπάρινγκ είναι σχετικά νέο και προκαλεί πλήγμα στην τεράστια δουλειά που έχει κάνει η εθνική ομάδα πυγμαχίας».

