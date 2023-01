Αθλητικά

Πατέρας Άλκη Καμπανού: “Δύσκολη η πρώτη ημέρα, έχω αντοχές...”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης οι γονείς του Άλκη Καμπανού. Ανησυχία Κούγια για το ενδεχόμενο να αφεθούν ελεύθεροι οι κατηγορούμενοι. Ένταση έξω από το δικαστήριο.



Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης έφτασαν το πρωί της Δευτέρας οι γονείς του Άλκη Καμπανού, καθώς σήμερα συνεχίζεται η δίκη για την υπόθεση της δολοφονίας του 19χρονου παιδιού τους.

Οι γονείς του αδικοχαμένου Άλκη που έπεσε νεκρός μετά από δολοφονική επίθεση οπαδών του ΠΑΟΚ, θα βρεθούν ξανά αντιμέτωποι με τους 12 κατηγορούμενους για τη δολοφονία του παιδιού τους.

«Πώς να είναι η πρώτη μέρα, δύσκολη μέρα, δύσκολη μέρα. Έχω αντοχές, θα το ξεπεράσουμε», δήλωσε ο πατέρας του Άλκη, Αριστείδης Καμπανός, προσερχόμενος στα δικαστήρια.

«Δεν είμαι σε θέση να μιλήσω», είπε από την πλευρά της η μητέρα του αδικοχαμένου 19χρονου.

Η μητέρα του Άλκη συνοδευόταν και σήμερα από την αδερφή της Ζωής Δαλακλίδου, Ελένη.

Η Ζωή Δαλακλίδου είχε βρει φρικτό θάνατο το 2012 στην Ξάνθη. Αφού έπεσε θύμα βιασμού, στη συνέχεια ο δράστης την έκαψε ζωντανή στην είσοδο της πολυκατοικίας των γονιών της.

Νωρίτερα σε δηλώσεις του ο δικηγόρος της οικογένειας, Αλέξης Κούγιας, έκανε λόγο για ελλιπή μέτρα ασφαλείας για τη διεξαγωγή της δίκης και εξέφρασε την ανησυχία του πως οι 12 κατηγορούμενοι είναι πιθανό να αφεθούν ελεύθεροι μετά τη συμπλήρωση του 18μηνου της προφυλάκισής τους.

Ένταση έξω από το δικαστήριο

Ένταση επικράτησε έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης όπου έχουν συγκεντρωθεί δεκάδες οπαδοί του Άρη για να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού και να συμπαρασταθούν στην οικογένειά του αδικοχαμένου 19χρονου.

Την ώρα που η εκδίκαση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, άτομα από το πλήθος επιτέθηκαν με γροθιές σε ένα άτομο.

Το περιστατικό έληξε άμεσα με την παρέμβαση της Αστυνομίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Ο Μάνος Δασκαλάκης έκανε το μνημόσυνο της Τζωρτζίνας (βίντεο)

Νίκος Ξανθόπουλος: Η συνέντευξη που δεν προβλήθηκε ποτέ (βίντεο)

“Καλημέρα Ελλάδα”: Η Μαρία Αναστασοπούλου με μουστάκι… για ένα στοίχημα (βίντεο)