Super Κική: η απολογία και η κόντρα για τον ξυλοδαρμό (βίντεο)

Τι δηλώνει ο συνήγορος της για τις κατηγορίες και την ψυχολογική κατάσταση της. Τι υποστηρίζει ο συνήγορος του άνδρα που κατήγγειλε τον ξυλοδαρμό του.

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για να απολογηθεί στον ανακριτή οδηγήθηκε η Super Κική μαζί με τις άλλες δύο γυναίκες, με τις οποίες συνλήφθη και κατηγορείται, έπειτα από την ποινική δίωξη που της ασκήθηκε για ληστεία κατά συναυτουργία, σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και ηθική αυτουργία εις βάρος ενός 37χρονου άνδρα.

Η influencer, φορώντας χειροπέδες και συνοδευόμενη από αστυνομικούς, μεταφέρθηκε στην Ευελπίδων από το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Σμύρνης όπου κρατείται τις τελευταίες ημέρες.

Ο συνήγορος της δηλώνει πως δεν τίθεται ζήτημα προφυλάκισης της, υποστηρίζοντας πως δεν υπάρχουν στοιχεία σε βάρος της και αναφέροντας πως είναι βεβαρημένη η ψυχολογία της. Μάλιστα, είπε ότι είναι επικοινωνιακές υπερβολές όσα ακούγονται για προσβλητικούς χαρακτηρισμούς κατά των αστυνομικών. Προσέθεσε ότι η Super Κική δεν γνώριζε τον άνδρα που επιτέθηκε στον άνδρα ο οποίος έχει στραφεί νομικά εναντίον της, λέγοντας πως επρόκειτο για έναν απλό περαστικό από πολυσύχναστο δρόμο.

Ο συνήγορος της Super Κικής, Νίκος Αλέτρας είπε χαρακτηριστικά ότι «Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Θα γίνουν σήμερα οι απολογίες. Όταν με το καλό τελειώσουμε θα κάνει δηλώσεις και η ίδια. Η ψυχολογία της είναι βεβαρυμμένη. Οι κατηγορίες είναι για ηθική αυτουργία σε σωματικές βλάβες. Υπάρχει και μια κατηγορία περί ληστείας, η οποία ασκήθηκε ποινική δίωξη τελευταία στιγμή και θα την αντιμετωπίσουμε στα πλαίσια του εφικτού. Δεν υπάρχουν στοιχεία για ληστεία».

Από την πλευρά του, ο συνήγορος του άνδρα που κατήγγειλε τον ξυλοδαρμό του και στράφηκε νομικά κατά της Super Κικής και των άλλων δύο γυναικών, είπε ότι έχει αναγνωρίσει τον άνδρα που του επιτέθηκε. ΄

Όπως δήλωσε στη εκπομπή «Το Πρωινό» ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, «Ο εντολέας μου καταθέτει εναντίον των τριών κυριών οι οποίες κατάφεραν να πείσουν άλλον άνθρωπο δικό τους προκειμένου να χτυπήσουν τον εντολέα μου, για να σταματήσει αυτή η σχέση με τη βία, ενώ μπορούσαν να προσφύγουν στις δικαστικές αρχές. Ο εντολέας μου αν έχει πράξει πλημμελήματα θα δικαστεί για αυτά. Η ψυχολογική του κατάσταση είναι άσχημη. Ποτέ δεν έχει κατηγορηθεί για κακούργημα».

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη, η Super Κική παρουσιάστηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών μαζί με τη συνέταιρό της και ακόμη μία φίλη τους, κατηγορούμενες ότι υποκίνησαν τον άγριο ξυλοδαρμό του 37χρονου, με δράστη έναν άνδρα, στην περιοχή της Πανεπιστημιούπολης του Ζωγράφου.

Ο 37χρονος έχει καταγγείλει την influencer και τις άλλες δύο γυναίκες, ότι τον οδήγησαν στην Πανεπιστημιούπολη με πρόσχημα να λύσουν κάποιες προσωπικές διαφορές και εκεί ένας άνδρας τον ξυλοκόπησε άγρια.

Ο 37χρονος μήνυσε τις τρεις γυναίκες, οι οποίες μήνυσαν τον 37χρονο πρώην σύντροφο της μιας για απειλή, εξύβριση και ενδοοικογενειακή βία.

