Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων στον Μαραθώνα (εικόνες)

Τα εγκαίνια της Μονάδας έγιναν από την Υφυπουργό Υγείας, αρμόδια για την ψυχική υγεία, Ζωή Ράπτη.

Την πρώτη Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων στην Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής εγκαινίασε στον Μαραθώνα, η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη.

Η Κινητή Μονάδα εντάσσεται στο πλαίσιο των 106 νέων κοινοτικών δομών ψυχικής υγείας που υλοποιεί το Υπουργείο Υγείας στην επικράτεια, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

Σε συνεργασία με τη «Θάλπος Ψυχική Υγεία», η Κινητή Μονάδα προσφέρει δωρεάν, κατ’ οίκον υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης σε κατοίκους του Δήμου Μαραθώνα και των όμορων Δήμων Νέας Μάκρης, Γραμματικού και Ωρωπού, με προβλήματα ψυχικής υγείας.

Ο χώρος για την Κινητή Μονάδα και για το γραφείο που υποστηρίζει την λειτουργία της παραχωρήθηκαν από τον Δήμαρχο Μαραθώνα, Στέργιο Τσίρκα.

Οι υπηρεσίες της Κινητής Μονάδας απευθύνονται στους ενήλικους με ψυχικές διαταραχές, διαταραχές συμπεριφοράς, αναπτυξιακές διαταραχές, αγχώδεις διαταραχές ή ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Παράλληλα, η κινητή Μονάδα θα επισκέπτεται στα σπίτια τους άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και όσους επιθυμούν να ενισχύσουν την ψυχική υγεία και την ευεξία τους.

Στις δωρεάν κατ’ οίκον υπηρεσίες περιλαμβάνονται η πρόληψη και η ενδυνάμωση, η διαγνωστική εκτίμηση και η θεραπεία, η υλοποίηση προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και ένταξης καθώς και δράσεις αγωγής στην κοινότητα.

Η Κινητή Μονάδα στελεχώνεται με ψυχίατρο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, νοσηλεύτρια και το απαραίτητο διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό και τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά στο 694 90 77 005 και μέσω email στη διεύθυνση community@thalpos.org.gr.

Κατά την τέλεση των εγκαινίων, η Υφυπουργός Ζωή Ράπτη επεσήμανε «Στα χρόνια της πανδημίας, η ψυχική υγεία των πολιτών επιβαρύνθηκε πολύ. Για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας που χρειάζονται ψυχοκοινωνική υποστήριξη και φροντίδα, διάγνωση και θεραπεία, εγκαινιάσαμε Κινητή Μονάδα, η οποία τους επισκέπτεται στο σπίτι τους, προσφέροντας δωρεάν τις υπηρεσίες της. Συνολικά, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 δημιουργούμε 106 νέες δομές στην κοινότητα σε όλη τη χώρα, για την στήριξη του γενικού πληθυσμού, δίνοντας έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Το σύνολο των Δομών αποτυπώνεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία, το οποίο καταρτίσαμε με ορίζοντα δεκαετίας και εγκρίθηκε από την Βουλή. Ήδη έχουν εκδοθεί οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας για τις 66 Δομές, οι οποίες τίθενται σταδιακά σε λειτουργία».

Στην τελετή των εγκαινίων παρέστησαν ο Πανοσιολογιότατος Πατέρας Λάζαρος από την Ιερά Μητρόπολη Μαραθώνα, ο Βουλευτής Ν.Δ. Ανατολικής Αττικής Γιώργος Βλάχος, ο Δήμαρχος Μαραθώνα Στέργιος Τσίρκας, ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Αττικής Νίκος Πέππας, η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής Πολυτίμη Λεονάρδου, η πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Διοικητικών Περιφερειών Μαραθώνα Βανίτα Σοφρώνη, οι εργαζόμενοι στην Κινητή Μονάδα και πλήθος κόσμου, που προσήλθε για να ενημερωθεί για τις παρεχόμενες υπηρεσίες που θα ενδυναμώσουν την τοπική κοινωνία.

