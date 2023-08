Πολιτική

Μεταναστευτικό - Σάμος: Αεροσκάφος της Frontex “συνέλαβε” διακινητή (εικόνες)

Ανησυχία για την αύξηση των ροών στο Αιγαίο. Τέσσερις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έστησε το Λιμενικό την Τετάρτη.

«Στον εντοπισμό και τη διάσωση δεκαεννέα (19) αλλοδαπών προέβησαν μεσημβρινές ώρες σήμερα, στελέχη της Λιμενικής Αρχής Σάμου στη θαλάσσια περιοχή πλησίον Ακτής Σεϊτανιών, βορειοδυτικά ν. Σάμου», όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, που συνοδεύεται από φωτογραφίες.

Αυτή ήταν η τέταρτη ανάλογη επιχείρηση μέσα σε λίγες ώρες στο Αιγαίο.

Αρχικά, όπως επισημαίνεται από το Λιμενικό, «αεροσκάφος της FRONTEX εντόπισε πνευστή λέμβο με 19 αλλοδαπούς επιβαίνοντες (09 άνδρες, 03 γυναίκες, 04 αγόρια, 03 κορίτσια) στην εν λόγω θαλάσσια περιοχή και στη συνέχεια μετέβη στο σημείο περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο περισυνέλλεξε και μετέφερε τους αλλοδαπούς με ασφάλεια στον λιμένα «ΜΑΛΑΓΑΡΙ» ν. Σάμου».

Από το Λιμεναρχείο Σάμου που διενεργεί την προανάκριση, «συνελήφθη ένας 20χρονος αλλοδαπός εκ των ανωτέρω, για παράβαση του άρθ. 83 Ν. 3386/05 και του άρθ. 30 Ν. 4251/14, ενώ κατασχέθηκε μια (01) συσκευή κινητής τηλεφωνίας», υπογραμμίζει το Λιμενικό, καθώς εντοπίστηκε και με την βοήθεια των εικόνων από το αεροσκάφος της Frontex ποιος ήταν ο διακινητής των παράτυπων μεταναστών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε διεθνές τηλεοπτικό δίκτυο την Τετάρτη, επεσήμανε πως «έχουμε διασώσει χιλιάδες ανθρώπους στη θάλασσα, αλλά έχουμε επικεντρωθεί πραγματικά στο να διασφαλίσουμε ότι θα τσακίσουμε τα δίκτυα των διακινητών, εκείνων που εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους προσφέροντάς τους κάτι που «πουλούν» ως ασφαλές, όμως θα μπορούσε κάλλιστα να καταλήξει σε τραγωδία».

Στο ΚΥΣΕΑ η αύξηση των ροών

Η αύξηση των μεταναστευτικών ροών, προβληματίζει την κυβέρνηση, αποτελώντας θέμα συζήτησης στη σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, το πρώτο επτάμηνο του 2022 συνελήφθησαν 7.484 αλλοδαποί για παράνομη είσοδο στη χώρα. Το ίδιο διάστημα οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 386 διακινητές. Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούλιο του 2023 η αύξηση των συλλήψεων για παράνομη είσοδο στη χώρα σε σχέση με το 2022, άγγιξε το 59%, καθώς φέτος ανέρχονται σε περίπου 12.000 οι συλλήψεις.

