Αθλητικά

Νέα Φιλαδέλφεια: Τεράστια φωτογραφία του Μιχάλη Κατσουρή στις εξέδρες (εικόνες)

Μια μεγάλη φωτογραφία του δολοφονηθέντος Μιχάλη Κατσουρή κυριαρχεί στις εξέδρες της “Αγιάς Σοφιάς”. Δρακόντεια μέτρα για τον αγώνα της ΑΕΚ με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Εξαιρετικά αυστηρά είναι τα μέτρα ασφάλειας στην Νέα Φιλαδέλφεια για τον αποψινό αγώνα της ΑΕΚ με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Η ΑΕΚ έχει καλέσει τους οπαδούς της να πάνε στον αγώνα τρεις ώρες νωρίτερα προκειμένου να περάσουν τον αστυνομικό έλεγχο στην είσοδο, να έχουν μαζί τους ταυτότητα και να μην μεταφέρουν βεγγαλικά, λέιζερ φωτοβολίδες και άλλα εύφλεκτα υλικά.

Οι πρώτοι οπαδοί της ΑΕΚ άρχισαν να φτάνουν απο νωρίς στο γήπεδο και να ελέγχονται από τις ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας. Μάλιστα στον σημερινό αγώνα αναμένεται να υπάρχει και εισαγγελική παρουσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 1.000 αστυνομικοί βρίσκονται επί ποδός τόσο κοντά στο γήπεδο της ΑΕΚ όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας προκειμένου να επιτηρούν την κατάσταση. Δεν επιτρέπεται κανείς να βρίσκεται στην περιοχή εάν δεν διαθέτει εισιτήριο.

Αστυνομικοί βρίσκονται και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ντυμένοι με πολιτικά, με τις περιπολίες να ξεκινούν ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα. Ισχυρή αστυνομική δύναμη θα συνοδεύσει και τις αποστολές των δύο ομάδων.

Η γιγαντιαία φωτογραφία του Μιχάλη Κατσουρή

Μέσα στο γήπεδο η ΑΕΚ έχει αναρτήσει μία γιγαντιαία φωτογραφία του 29χρονου Μιχάλη Κατσουρή, που δολοφονήθηκε κατά την διάρκεια της καταδρομικής επίθεσης των Κροατών χούλιγκαν στην Νέα Φιλαδέλφεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον αποψινό αγώνα παραβρίσκονται και οι γονείς του 29χρονου.

«Για να γίνει σαφές πως η απώλεια του Μιχάλη είναι μια απώλεια της οικογένειας της ΑΕΚ και ότι η οικογένεια του είναι και δική μας οικογένεια» αναφέρει η ανακοίνωση της η ΠΑΕ ΑΕΚ.

