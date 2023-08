Αθλητικά

ΑΕΚ - Ντιναμό Ζάγκρεμπ: Νεαρός πήγε στο γήπεδο με μαχαίρι

Σε τουλάχιστον τρεις συλλήψεις οπαδών που θέλησαν να μπουν στην "Αγιά Σοφιά" προχώρησαν οι αστυνομικοί. Συγκίνηση στις εξέδρες και τιμές για τον Μιχάλη Κατσουρή

Σε τρεις συλλήψεις οπαδών που είχαν σκοπό να βρεθούν στις εξέδρες της "Αγιάς Σοφιάς" για να δουν τον αγώνα ΑΕΚ - Ντιναμό Ζάγκρεμπ προχώρησαν οι αστυνομικοί, μετά τον σωματικό έλεγχο στον οποίο υποβλήθηκαν όλοι όσοι ήθελαν να μπουν στο γήπεδο της Ένωσης.

Ειδικότερο, οι τρεις συλλήψεις που έγιναν στην Νέα Φιλαδέλφεια, έξω από το γήπεδο, αφορούν:

έναν 19χρονο που πήγε στο γήπεδο με μαχαίρι,

έναν 44χρονο που είχε πάνω του ένα καπνογόνο και

έναν φίλαθλο που είχε πάνω του ναρκωτικά.