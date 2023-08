Κοινωνία

Φωτιές σε Έβρο - Ροδόπη: Κρίσιμη νύxτα για τις αναζωπυρώσεις

Που θα επικεντρωθεί η ολονύχτια προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων στην Θράκη, πριν φθάσουν οι ενισχύσεις της Δευτέρας. Οι φόβοι για τον μικρό πυρήνα της Δαδιάς.

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις σε Έβρο και Ροδόπη θα συνεχίσουν να δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής για ακόμη ένα βράδυ.

Στον Έβρο οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στο μέτωπο που βρίσκεται βορειοδυτικά της περιοχής Κοτρωνιά Έβρου προς τη Δαδιά. Εκεί, όπως ανέφερε στην ΕΡΤ, ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, θα στηθεί μία μεγάλη επιχείρηση με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να δημιουργούν μία γραμμή άμυνας ώστε να ανακοπεί η πορεία του μετώπου προκειμένου να μην περάσει στο μικρό πυρήνα της Δαδιάς και προσέθεσε ότι μέχρι το πρωί οι δυνάμεις που επιχειρούν θα διανοίγουν αντιπυρικές ζώνες όπου είναι εφικτό. Ανησυχία ωστόσο προκαλεί η ενδεχόμενη αλλαγή του ανέμου σε νοτιά, η οποία αν συμβεί, όπως είπε ο κ. Αρτοποιός θα στείλει τη φωτιά προς τη Δαδιά.

«Με την αλλαγή του ανέμου θα υπάρχει μεγάλη μάχη αύριο πάνω από την Κοτρωνιά στην κορυφογραμμή που υπάρχει», τόνισε ο κ. Αρτοποιός.

Αναφορικά με την αναζωπύρωση που εκδηλώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Λευκίμμης και πήρε διαστάσεις δημιουργώντας μέτωπο ο κ. Αρτοποιός είπε ότι «στην Λευκίμμη και στον Προβατώνα η φωτιά έχει πλέον μια πιο υφεσιακή μορφή».

Στη Ροδόπη το μέτωπο που απασχολεί τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, όπως ανέφερε ο κ. Αρτοποιός, είναι αυτό μεταξύ της περιοχής Κασσιτερά και Κίρκη.

Περαιτέρω ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούν σε Έβρο και Ροδόπη αναμένεται την Δευτέρα. Όπως επισήμανε μάλιστα ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, που βρέθηκε σήμερα στον Έβρο , στο πλαίσιο της προσπάθειας για τον έλεγχο της πυρκαγιάς και στις επόμενες μέρες θα υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση με εναέριες και επίγειες δυνάμεις παρά το γεγονός όπως είπε ότι επιχειρεί ήδη στον Έβρο ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος, επίγειων και εναέριων.

Συνολικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν 105 πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια. Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής το τελευταίο εικοσιτετράωρο εκδηλώθηκαν 46 νέες δασικές πυρκαγιές, οι περισσότερες εκ των οποίων αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο. Ειδικότερα:

Στην Πάρνηθα, επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις και αντιμετωπίζουν αναζωπυρώσεις, κυρίως στη νοτιοδυτική πλευρά της, κοντά στο Φρούριο της Φυλής

Αναζωπυρώσεις αντιμετωπίζονται στον ορεινό όγκο των περιοχών Στείρι και Κυριάκι Βοιωτίας.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην 'Ανδρο οριοθετήθηκε.

Επιπλέον υπό μερικό έλεγχο τέθηκαν οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν:

στην περιοχή Πλάτσα Μεσσηνίας και επιχείρησαν 29 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 5 οχήματα, ενώ επιχείρησαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρείχαν εθελοντές πυροσβέστες

Υπό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Παιανία.

Συνδρομή στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών παρέχουν, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας με δυνάμεις από Κύπρο (2 αεροσκάφη, που επιχείρησαν στη Αλεξανδρούπολη), Γερμανία (1 αεροσκάφος, που επιχείρησε στην ευρύτερη περιοχή της Φυλής στην Αττική), Σουηδία (1 αεροσκάφος, που επιχειρεί στην ευρύτερη περιοχή της Φυλής στην Αττική), Τσεχία (1 ελικόπτερο, που επιχείρησε στο Δίστομο Βοιωτίας και 16 πυροσβέστες με 3 οχήματα, που επιχειρούν στον Προβατώνα Έβρου), Ρουμανία (53 πυροσβέστες με 10 οχήματα, που επιχειρούν στα μεταλλεία Κίρκης, στην Αλεξανδρούπολη), Βουλγαρία (36 πυροσβέστες με 5 οχήματα, που επιχειρούν στην περιοχή Λευκίμμη Έβρου), Σλοβακία (39 πυροσβέστες με 8 οχήματα, που επιχειρούν στην Αλεξανδρούπολη), αλλά και μέσω του προγράμματος προεγκατάστασης από Γαλλία (25 πυροσβέστες με 4 οχήματα, που επιχειρούν στην 'Ανδρο), καθώς και μέσω διακρατικής συμφωνίας από Αλβανία (46 πυροσβέστες με 5 οχήματα, που επιχειρούν στο δάσος της Δαδιάς) και από Σερβία (28 άτομα πεζοπόρο τμήμα, που επιχειρούν στην περιοχή Τρεις Βρύσες, στη Δαδιά Έβρου).

Επίσης, συνδρομή παρέχουν μεγάλος αριθμός εθελοντών πυροσβεστών, δυνάμεις που έχει διαθέσει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 'Αμυνας και η Ελληνική Αστυνομία, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Περιφερειών.Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Για την Δευτέρα παραμένει υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε γενική επιφυλακή παραμένει το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Επικράτειας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που έχουν προκύψει λόγω του μεγάλου αριθμού πυρκαγιών, ενώ συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Τέλος, το Πυροσβεστικό Σώμα καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.





