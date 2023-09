Αθλητικά

AEK - Ατρόμητος: Η Original 21 απάντησε στην Θύρα 13 με πανό (εικόνες)

Τη δική της απάντηση στο πανό των οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού, έδωσε η Original 21, στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο.

H Original 21 «απάντησε» στο πανό υπέρ των οπαδών της Ντιναμό Ζάγκρεμπ που σήκωσαν οι οργανωμένοι οπαδοί του «τριφυλλιού» πριν την έναρξη του Παναθηναϊκός – ΑΕΚ μπροστά στη Θύρα 13 με ένα δικό της πανό, μπροστά από την τεράστια φωτογραφία του δολοφονημένου, Μιχάλη Κατσούρη.

«Βαζέλες δολοφόνοι» έγραφε χαρακτηριστικά το πανό, με τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο να τραγουδάει συνθήματα κατά του Παναθηναϊκού.

Σημειώνεται πως οι παίκτες του Ατρόμητου άφησαν λουλούδια πριν τη σέντρα μπροστά από το πέταλο στη μνήμη του Μιχάλη.

