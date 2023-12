Κοινωνία

Γυναικοκτονία - Μητέρα θύματος: Να με συγχωρέσει που δεν την προστάτευσα παραπάνω (βίντεο)

Συγκλονίζει το μήνυμα της μητέρας της 43χρονης, μέσω του ΑΝΤ1, λίγες ώρες πριν από το “τελευταίο αντίο”. Τι λέει για τον εγγονό της που ορφάνεψε.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε την Παρασκευή η μητέρα της 43χρονης, που δολοφονήθηκε από τον 71χρονο σύντροφο της, στην Σαλαμίνα.

Λίγες ώρες πριν από την κηδεία της άτυχης γυναίκας, η μητέρα της αναφερόμενη στον δράστη δήλωσε έκπληκτη, λέγοντας χαρακτηριστικά «τέτοιο ξεγέλασμα, τέτοια κοροϊδία; Έχω τρελαθεί με ό,τι βγήκε προς τα έξω ό,τι είχε χτυπήσει άλλη γυναίκα ό,τι είχε παιδιά στην Καβάλα ό,τι είχε παιδιά στην Αθήνα…».

Αναφερόμενη σε δηλώσεις της εκπροσώπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντίας Δημογλίδου, σχετικά με την στάση των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. στην Σαλαμίνα, μετά τις καταγγελίες της γυναίκας, λίγες μέρες πριν από την δολοφονία της, για ενδοοικογενειακή βία και επικρίνοντας την στάση των αστυνομικών, η μητέρα της 43χρονης είπε «ποτέ μα ποτέ να μην νιώσει τον πόνο μου σαν μάνα. Πήγα το παιδί με σπασμένα πόδια και ο αξιωματικός δεν έβγαινε έξω από το Τμήμα να δει το κορίτσι».

«Ήταν πολύ αθώα και για αυτό την πάτησε. Αυτός μπορεί να την κορόιδευε με μια καραμέλα ή με ένα χάδι και μετά να την χτύπαγε και εκείνη να μην έλεγε τίποτα», είπε για την δολοφονημένη κόρη της.

Σπαρακτικό είναι το μήνυμα της προς την νεκρή κόρη της, λίγες ώρες πριν από την κηδεία της 43χρονης, καθώς όπως είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό», απευθυνόμενη στο παιδί της, «Να με συγχωρέσει, που δεν ήμουν εκεί να την προστατεύσω παραπάνω. Αν ήμουν εκεί θα είχα μπει εγώ μπροστά, να φάω εγώ τις σφαίρες. Αυτό θα της πω… Να πάει στο καλό και από εκεί να προστατεύει το παιδάκι της».





“Διπλή” ταυτότητα είχε ο δράστης για να γλιτώσει την φυλάκιση

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης της γυναικοκτονίας, το 2019 είχε καταδικαστεί ερήμην σε 1,5 χρόνο φυλάκισης για ενδοοικογενειακή βία, μετά από καταγγελία σε βάρος του, που είχε γίνει το 2013.

Ωστόσο, ουδέποτε συνελήφθη ούτε εξέτισε την ποινή του, καθώς στο μεσοδιάστημα είχε αλλάξει την αστυνομική του ταυτότητα, είχε αλλάξει το πατρώνυμο αλλά και το μητρώνυμο σε αυτήν, με αποτέλεσμα οι Αρχές να μην γνωρίζουν ότι πρόκειται για το ίδιο άτομο.





