Τέμπη: Δεκτή η προσφυγή γονέα κατά εισαγγελικής απόφασης

Εξελίξεις μετά την παρέμβαση της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου. Ξεκινά έρευνα για Εισαγγελέα Πρωτοδικών, για παράβαση καθήκοντος ή υπόθαλψη εγκληματία.

Δεκτή έκανε η Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας την προσφυγή του Παύλο Ασλανίδη, πατέρα θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, κατά της απορριπτικής απόφασης της Εισαγγελέως Πρωτοδικών.

Όπως μεταδόθηκε από την ΕΡΤ, διατάχθηκε επιπλέον διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από την Αντιεισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας για παράβαση καθήκοντος ή υπόθαλψης εγκληματία.

Πρόκειται για εξελίξεις που προέκυψαν μετά την παρέμβαση της Γεωργίας Αδειλίνη, Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου προς την Διευθύνουσα της Εισαγγελέως Εφετών Λάρισας, μέσω της οποίας ζητούν την διερεύνηση «τυχόν πειθαρχικής ευθύνης της Εισαγγελέως Πρωτοδικών, η οποία εξέδωσε απορριπτική επί της ουσίας διάταξη για καταγγελθέντες Υπουργούς, ως εμπλεκομένους στην Υπόθεση των Τεμπών, κατά παράβαση του άρθρου 86 του Συντάγματος και του Νόμου 3126/2003, άρθρο 4, παράγραφος 4 περί ποινικής ευθύνης Υπουργών».

