Ο Τζο Μπάιντεν εγκαταστάθηκε στον Λευκό Οίκο (εικόνες)

Όλα όσα έγιναν στην ορκωμοσία του. Τα παράξενα, οι ευχές από τους ηγέτες ανά τον κόσμο και το στεφάνι στο κοιμητήριο του Άρλινγκτον.

Ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έφτασε στον Λευκό Οίκο με την οικογένειά του, λίγες ώρες μετά την ορκωμοσία του.

Με την στρατιωτική μπάντα και τη στρατιωτική πομπή να προηγείται, η λιμουζίνα που μετέφερε τον νέο πρόεδρο έφτασε στον Λευκό Οίκο, σε μια ομοσπονδιακή πρωτεύουσα που έμοιαζε με οχυρωμένο στρατόπεδο.

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος διέσχισε τα τελευταία μέτρα πεζός περιτριγυρισμένος από τη σύζυγό του Τζιλ, τα παιδιά και τα εγγόνια του.

Ο Τζο Μπάιντεν καλεί για το τέλος ενός "απολίτιστου πολέμου"

Ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν ορκίστηκε σήμερα πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, με την υπόσχεση να τελειώσει έναν "απολίτιστο πόλεμο" σε μια βαθιά διαιρεμένη χώρα που κλονίζεται από μια καλπάζουσα πανδημία κορονοϊού που έχει σκοτώσει περισσότερους από 400.000 Αμερικανούς. Με το Καπιτώλιο των ΗΠΑ περικυκλωμένο από χιλιάδες ένοπλους στρατιώτες δύο εβδομάδες αφότου ένας όχλος το πολιόρκησε, ο Μπάιντεν ορκίστηκε πρόεδρος ενώπιον του Ανώτατου Δικαστή των ΗΠΑ Τζον Ρόμπερτς και έγινε ο γηραιότερος πρόεδρος των ΗΠΑ σε ηλικία 78 ετών.

"Για να ξεπεράσουμε αυτές τις προκλήσεις και να αποκαταστήσουμε την ψυχή και να εξασφαλίσουμε το μέλλον της Αμερικής απαιτούνται πολύ περισσότερα από λέξεις. Απαιτείται το πιο φευγαλέο από όλα τα πράγματα σε μια δημοκρατία: ενότητα", είπε στον λόγο της ορκωμοσίας του. "Πρέπει να σταματήσουμε αυτόν τον απολίτιστο πόλεμο (uncivil war)", είπε, κάνοντας λογοπαίγνιο με τη φράση civil war, που παραπέμπει στον εμφύλιο. Αυτόν τον πόλεμο "που βάζει το κόκκινο απέναντι στο μπλε, το αγροτικό απέναντι στο αστικό, το συντηρητικό απέναντι στο φιλελεύθερο. Μπορούμε να το κάνουμε -- αν ανοίξουμε τις ψυχές μας αντί να σκληραίνουμε τις καρδιές μας."

Η τελετή στερήθηκε ένα μεγάλο μέρος από το συνηθισμένο εορταστικό πνεύμα της. Το National Mall, το οποίο συνήθως είναι γεμάτο από πλήθη υποστηρικτών, ήταν αντ΄αυτών γεμάτο σημαίες των ΗΠΑ σε μια υπενθύμιση της πανδημίας που θα αντιμετωπίσει ο Μπάιντεν ως πρόεδρος. Μιλώντας στα σκαλοπάτια του Καπιτωλίου, όπου υποστηρικτές του τότε προέδρου Ντόναλντ Τραμπ συγκρούστηκαν με την αστυνομία σε μια χαοτική επίθεση που άφησε πέντε νεκρούς και συγκλόνισε όλο τον κόσμο στις 6 Ιανουαρίου, ο Μπάιντεν είπε πως η άνοδός του είναι η απόδειξη πως οι επιτιθέμενοι απέτυχαν να διαταράξουν τη θεμελίωση της αμερικανικής δημοκρατίας.

Η βία οδήγησε την ελεγχόμενη από τους Δημοκρατικούς Βουλή των Αντιπροσώπων να παραπέμψει τον Τραμπ την περασμένη εβδομάδα για δεύτερη φορά, κατηγορώντας τον για υποκίνηση αφού κάλεσε τους υποστηρικτές του να πορευθούν προς το κτίριο εν μέσω ψευδών ισχυρισμών για εκλογική νοθεία. "Είμαστε εδώ, μερικές ημέρες αφότου ένας αγριεμένος όχλος πίστεψε πως μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη βία για να κάνει να σιωπήσει η θέληση του λαού, να σταματήσει την εργασία στη δημοκρατία μας, να μας απομακρύνει από αυτό το ιερό έδαφος", είπε ο Μπάιντεν. "Δεν συνέβη? δεν θα συμβεί ποτέ. Ούτε σήμερα, ούτε αύριο, ούτε ποτέ."

Η αντιπρόεδρος του Μπάιντεν, Κάμαλα Χάρις, κόρη μεταναστών από την Τζαμάικα και την Ινδία, έγινε η πρώτη μαύρη, η πρώτη γυναίκα και η πρώτη Αμερικανίδα ασιατικής καταγωγής αντιπρόεδρος των ΗΠΑ μετά την ορκωμοσία της από την δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου Σόνια Σοτομαγιόρ.

Υψηλόβαθμοι Ρεπουμπλικανοί όπως ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς και οι ηγέτες του κόμματος στο Κογκρέσο, παρακολούθησαν την ορκωμοσία του Μπάιντεν, μαζί με τους πρώην προέδρους των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, Τζορτζ Ου. Μπους και Μπιλ Κλίντον.

Ο Μπάιντεν αναλαμβάνει καθήκοντα σε μια περίοδο όπου η χώρα αντιμετωπίζει τέσσερις συνδυαστικές κρίσεις, όπως τις χαρακτήρισαν σύμβουλοί του: την πανδημία, την οικονομική πτώση, την κλιματική αλλαγή και τη φυλετική ανισότητα. Έχει υποσχεθεί άμεση δράση, περιλαμβανομένης μιας σειράς εκτελεστικών διαταγμάτων την πρώτη ημέρα της προεδρίας του. Έπειτα από μια εκστρατεία που σημαδεύτηκε από τους αβάσιμους ισχυρισμούς του Τραμπ περί εκλογικής νοθείας, ο Μπάιντεν υιοθέτησε έναν συμφιλιωτικό τόνο, που σπάνια είχε ακουστεί από τον προκάτοχό του, ζητώντας από τους Αμερικανούς που δεν τον ψήφισαν να του δώσουν μια ευκαιρία. "Σας δίνω αυτή την υπόσχεση: θα είμαι πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς", είπε. "Και σας υπόσχομαι ότι θα αγωνιστώ το ίδιο σκληρά για εκείνους που δεν με υποστήριξαν όσο και για εκείνους που το έκαναν".

Αν και οι παρατηρήσεις του αναφέρονταν κατά κύριο λόγο σε προβλήματα στο εσωτερικό, ο Μπάίντεν απηύθυνε όπως είπε ένα μήνυμα σε εκείνους που βρίσκονται πέρα από τα σύνορα της Αμερικής, υποσχόμενος να αποκαταστήσει τις συμμαχίες που έσπασε ο Τραμπ, να ηγηθεί και να είναι ένας ισχυρός και άξιος εμπιστοσύνης εταίρος για την ειρήνη, την πρόοδο και την ασφάλεια. Δεν έκανε κάποια ειδική αναφορά σε σημαντικές διενέξεις όπως με τη Βόρεια Κορέα, το Ιράν και την Κίνα.

Ο Μπάιντεν κατέθεσε στεφάνι στο στρατιωτικό κοιμητήριο του Άρλινγκτον

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κατέθεσε στεφάνι στον τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη, στο στρατιωτικό κοιμητήριο του Άρλινγκτον, κοντά στην Ουάσινγκτον, συνοδευόμενος από τρεις προκατόχους του.

Οι Δημοκρατικοί Μπιλ Κλίντον και Μπαράκ Ομπάμα και ο Ρεπουμπλικάνος Τζορτζ Μπους, οι οποίοι παρέστησαν νωρίτερα στην ορκωμοσία, συνόδευσαν τον Μπάιντεν και στο κοιμητήριο, στον τελευταίο του σταθμό πριν μπει στον Λευκό Οίκο. Ο 78χρονος πρόεδρος απέτισε φόρο τιμής στους πεσόντες Αμερικανούς και χαιρέτισε στρατιωτικά, ενώ η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις στάθηκε προσοχή, με το χέρι στην καρδιά, κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Στη συνέχεια, μπήκαν όλοι, μαζί με τις συζύγους τους, τις πρώην πρώτες κυρίες Χίλαρι Κλίντον, Λόρα Μπους και Μισέλ Ομπάμα, στο μνημείο.

Στο κοιμητήριο του Άρλινγκτον είναι θαμμένοι οι ήρωες των ΗΠΑ και δύο πρόεδροι, ο Τζον Φ. Κένεντι και ο Ουίλιαμ Χάουαρντ Ταφτ. Απών και από αυτήν την καθιερωμένη τελετή ήταν ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Δημοκρατικός Τζίμι Κάρτερ, ο γηραιότερος εν ζωή πρώην πρόεδρος, στα 96 του χρόνια, δεν κατάφερε να ταξιδέψει από την Τζόρτζια στην Ουάσινγκτον.

Η Αφροαμερικανή που συγκλόνισε με το ποιήμα για το Καπιτώλιο

Ντυμένη στα κίτρινα, η νεαρή Αφροαμερικανίδα ποιήτρια Αμάντα Γκόρμαν αιχμαλώτισε το κοινό, κατά τη διάρκεια της τελετής ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν, με τους στίχους της με τους οποίος απηύθυνε έκκληση για ενότητα στις ΗΠΑ.

Ηλικίας μονάχα 22 ετών, η νεαρή γυναίκα, που κατάγεται από το Λος Άντζελες, απήγγειλε ένα ποίημά της με τίτλο "The hill we climb", μια αναφορά στον λόφο του Καπιτωλίου, όπου υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ εισέβαλαν στην έδρα του αμερικανικού Κογκρέσου στις 6 Ιανουαρίου.

Το ποίημά της, το οποίο ολοκλήρωσε μετά την επίθεση, αναφέρεται σε μια «δύναμη που θα διαλύσει το έθνος μας, παρά θα το μοιραστεί». «Αυτή η προσπάθεια σχεδόν πέτυχε, όμως αν και η δημοκρατία μπορεί ενδεχομένως να καθυστερήσει, δεν μπορεί να εξαλειφθεί οριστικά».

Εντυπωσίασαν Gaga και Lopez

Lady Gaga και Τζένιφερ Λόπεζ έδωσαν το παρόν κατά την τελετή της ορκωμοσίας του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στην Ουάσινγκτον, εξυπηρετώντας την επιθυμία του νέου προέδρου για την προβολή της διαφορετικότητας στην Αμερική.

Η Lady Gaga τραγούδησε τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ, φορώντας ένα εντυπωσιακό σύνολο με μαύρο μπούστο και κόκκινη σατέν φούστα. Όσο για το χρυσό περιστέρι στο πέτο, το επέλεξε ως μια συμβολική κίνηση για να στείλει μήνυμα ειρήνης σε όλο τον κόσμο.

Πριν ανέβει στη σκηνή η Lady Gaga τόνισε: «Η πρόθεσή μου είναι να αναγνωρίσω το παρελθόν μας, να θεραπεύσουμε το παρόν μας και να παθιαστούμε για ένα μέλλον όπου συνεργαζόμαστε με αγάπη. Θα τραγουδήσω στις καρδιές όλων των ανθρώπων που ζουν σε αυτήν τη γη. Με σεβασμό και ευγένεια. Είναι τιμή μου να ερμηνεύσω τον εθνικό ύμνο στον αμερικανικό λαό. Θα τραγουδήσω κατά τη διάρκεια της τελετής, μιας μετάβασης, μιας στιγμής αλλαγής -μεταξύ του 45ου και 46ου προέδρου. Για μένα αυτό έχει μεγάλη σημασία».

Μετά την ορκωμοσία της Κάμαλα Χάρις στη σκηνή ανέβηκε η Τζένιφερ Λόπεζ, που τραγούδησε προς την τιμήν του νέου προέδρου των ΗΠΑ «America, America. Η Λατίνα σταρ, ντυμένη στα λευκά, θέλοντας να περάσει το δικό τους μήνυμα χαράς και αισιοδοξίας για την επόμενη ημέρα των ΗΠΑ, απευθύνθηκε στα ισπανικά λέγοντας μεταξύ άλλων «Δικαιοσύνη για όλους». Το συγκεκριμένο τραγούδι που επέλεξε η Τζένιφερ Λόπεζ σε στίχους Guthrie, αναφέρεται στην ισότητα και καταδικάζει την περιθωριοποίηση της εργατικής τάξης.

Τα αξιοπερίεργα της ορκωμοσίας Μπάιντεν

Η τελετή της ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν ολοκληρώθηκε χωρίς… φάλτσα, όμως δεν έλειψαν τα αξιοπερίεργα συμβάντα που σχολιάστηκαν ιδιαίτερα στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Τα πλεχτά γάντια του γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς τράβηξαν πάνω τους όλα τα βλέμματα. Ο Σάντερς, πρώην αντίπαλος του Μπάιντεν στις προκριματικές για το χρίσμα του Δημοκρατικού κόμματος, ήταν μεταξύ των λίγων προσκεκλημένων στην τελετή, όπου ξεχώρισε λόγω της ενδυμασίας του: εμφανίστηκε με σκούρο χακί μπουφάν (και όχι με κοστούμι ή παλτό, όπως όλοι οι υπόλοιποι), τεράστια, μάλλινα γάντια με σχέδια και έναν κίτρινο φάκελο παραμάσχαλα.

Τα μηνύματα των ηγετών απ' όλον τον κόσμο στον Μπάιντεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Γερμανίας, πρωθυπουργοί και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι πολλών χωρών χαιρέτισαν τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, εκφράζοντας την «ανυπομονησία» τους να συνεργαστούν με τη νέα αμερικανική κυβέρνηση.

«Συγχαρητήρια στον Τζο Μπάιντεν που ορκίστηκε πρόεδρος των ΗΠΑ και την Κάμαλα Χάρις για την ιστορική ανάληψη της αντιπροεδρίας. Η αμερικανική ηγεσία είναι ζωτικής σημασίας για να θέματα που μας αφορούν όλους, από την κλιματική αλλαγή μέχρι την Covid και ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον πρόεδρο Μπάιντεν», έγραψε στο Twitter ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανέφερε στη δική της ανάρτηση: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέστρεψαν. Και η Ευρώπη είναι έτοιμη. Για να ξανασυνδεθεί με έναν παλιό και έμπιστο εταίρο, να δώσουμε νέα πνοή στην πολύτιμη συμμαχία μας. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον Τζο Μπάιντεν».

Νωρίτερα, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο πρόεδρος της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ ανέφερε ότι η σημερινή «είναι μια καλή ημέρα για τη δημοκρατία» δηλώνοντας «ανακουφισμένος» από το γεγονός ότι ο Τζο Μπάιντεν θα είναι ο επόμενος ένοικος του Λευκού Οίκου. «Ξέρω ότι πολλοί στη Γερμανία συμμερίζονται αυτό το συναίσθημα», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ τόνισε ότι «η (εκλογική) νίκη του Μπάιντεν συνιστά νίκη της δημοκρατίας επί της άκρας δεξιάς και των τριών μεθόδων της: της μαζικής εξαπάτησης, του εθνικού διχασμού και της κατάχρησης, ακόμη και με βίαια μέσα, των δημοκρατικών θεσμών». Και συνέχισε: «Πριν από πέντε χρόνια πιστεύαμε ότι ο Τραμπ ήταν ένα κακόγουστο αστείο, αλλά πέντε χρόνια αργότερα συνειδητοποιήσαμε ότι έθετε σε κίνδυνο την ισχυρότερη δημοκρατία του κόσμου».

Συγχαρητήρια τον Τζο Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις έστειλε με ανάρτησή του στο Twitter ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και οι υπόλοιποι πολιτική αρχηγοί από την Ελλάδα.

Με ανάρτηση στο twitter η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου συνεχάρη τον νέο Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και την νέα Αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις μετά την ορκωμοσία τους, κάνοντας λόγο για μια νέα εποχή ελπίδας για τις ΗΠΑ.

Το τρυφερό φιλί στην Πρώτη Κυρία (εικόνες)

Με ένα τρυφερό φιλί συνεχάρη τον σύζυγό της, Τζο Μπάιντεν, για την ορκωμοσία του η σύζυγός του, Τζιλ.

Λίγα λεπτά μετά τον όρκο που έδωσε ο νέος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής τα φλας των φωτογράφων πήραν "φωτιά" απαθανατίζοντας το πρώτο φιλί της Πρώτης Κυρίας στον σύζυγό της.

Λίγο πιο πίσω τα δύο τους παιδιά, Χάντερ Μπάιντεν και Άσλεϊ Μπάιντεν φαίνεται να απολαμβάνουν την πιο ευτυχισμένη στιγμή της οικογένειάς τους, ανταλλάσσοντας ένας βλέμμα γεμάτο νόημα...

Πρόεδρος και στο... Twitter ο Μπάιντεν - το πρώτο tweet

Οι επίσημοι λογαριασμοί στο twitter της αμερικανικής προεδρίας παραδόθηκαν πριν λίγο στην νέα αμερικανική κυβέρνηση.

Ο λογαριασμός @Potus στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης πλέον συνοδεύεται με φωτογραφία του Τζο Μπάιντεν με πρώτη ανάρτηση στο λογαριασμό δήλωση του νέου προέδρου: «Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο στην αντιμετώπιση των κρίσεων που αντιμετωπίζουμε. Γι 'αυτό, σήμερα, πηγαίνω στο Οβάλ Γραφείο για να πιάσω κατευθείαν δουλειά αναλαμβάνοντας θαρραλέα δράση για άμεση ανακούφιση στις αμερικανικές οικογένειες».

Ο λογαριασμός επίσης της αντιπροεδρίας των ΗΠΑ, @VP, ανήκει πλέον στην Κάμαλα Χάρις, και φέρει φωτογραφία της. Παράλληλα ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου βρίσκεται επίσης στον έλεγχο της νέας κυβέρνησης.

Πώς ντύθηκαν οι πρωταγωνιστές της ορκωμοσίας

Ραλφ Λόρεν, Κρίστοφερ Τζον Ρότζερς ή Markarian: η νέα Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Τζιλ Μπάιντεν, η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις, αλλά επίσης και ο ίδιος ο Τζο Μπάιντεν επέλεξαν Αμερικανούς σχεδιαστές για την τελετή ορκωμοσίας σήμερα, τηρώντας μια μακροχρόνια παράδοση.

Ο Τζο Μπάιντεν και ο σύζυγος της Κάμαλα Χάρις, Νταγκ Έμχοφ, επέλεξαν τον σχεδιαστή Ραλφ Λόρεν για τα κοστούμια τους, με τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ να φορά ανοικτή μωβ γραβάτα.

Ο οίκος Ralph Lauren είναι ιδιαίτερα αγαπητός στα υψηλά κλιμάκια της εξουσίας στις ΗΠΑ και έχει ήδη ντύσει τη Μελάνια Τραμπ, στην τελετή ορκωμοσίας του συζύγου της Ντόναλντ Τραμπ, τον Ιανουάριο του 2017.Από την πλευρά της, η σύζυγος του Τζο Μπάιντεν, Τζιλ, κατέληξε στον οίκο Markarian, η σχεδιάστρια του οποίου Αλεξάντρα Ο΄ Νιλ σχεδίασε για εκείνη ένα τουίντ φόρεμα και ένα μαντό σε μπλε του ωκεανού.













