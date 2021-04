Υγεία - Περιβάλλον

Οι ανακοινώσεις για κορονοϊό - lockdown, λιανεμπόριο και self test (βίντεο)

Αναλυτική ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στην χώρα, τα μέτρα για το Πάσχα, την διάθεση των self test και το άνοιγμα όλων των μαγαζιών.

Η τατική ενημέρωση για την πορεία εξάπλωσης του κορονοϊού στην Ελλάδα και τα μέτρα που θα σιχύσουν, έγινε απο τους:

Νίκο Χαρδαλιά , Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων

Βάνα Παπαευαγγέλου , Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και

Γκίκα Μαγιορκίνη, Επίκουρο Καθηγητή Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων

Επίσης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης ενημέρωσε για την εξέλιξη του σχεδίου διάθεσης των self-tests.

Στη σημερινή ενημέρωση πήρε μέρος ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Παναγιώτης Σταμπουλίδης, για να εξηγήσει τι θα ισχύσει για τα μαγαζιά σε Θεσσαλονίκη και Κοζάνη, τα mall και τα κέντρα αισθητικής

