Πολιτική

Η εγκυμονούσα Έφη Αχτσιόγλου ποζάρει με τον Δημήτρη Τζανακόπουλο (εικόνες)

Δείτε την φωτογραφία που κοινοποίησαν οι δύο πολιτικοί, που περιμένουν τον καρπό του έρωτα τους.

Την πιο όμορφη περίοδο της ζωής της διανύει αυτό το διάστημα η Έφη Αχτσιόγλου, καθώς είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον Δημήτρη Τζανακόπουλο.

Οι δύο πολιτικοί είναι ζευγάρι τα τελευταία τρία χρόνια και έχουν επιλέξει να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Έφη Αχτσιόγλου και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος ανυπομονούν να γίνουν γονείς και να σφραγίσουν με αυτό τον τρόπο την αγάπη τους.

Η βουλευτής, που περιμένει αγοράκι, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία, στην οποία ποζάρει με φουσκωμένη κοιλίτσα για πρώτη φορά στο πλευρό του Δημήτρη Τζανακόπουλου.

Την ίδια φωτογραφία δημοσίευσε και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος στον λογαριασμό του στο Instagram.

