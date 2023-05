Πολιτισμός

Ελευθερία του Τύπου: Η θέση της Ελλάδας και η κόντρα για τους “Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα”

Η κατάταξη της χώρας μας στον παγκόσμιο “χάρτη” της Ελευθερίας του Τύπου, οι αιχμές του Μαξίμου για τους “ΡΧΣ” και τα “πυρά” του ΣΥΡΙΖΑ. Τι αναφέρει η ΕΣΗΕΑ.

Βελτιωμένη κατά μία θέση, αλλά σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο, είναι η Ελλάδα στην κατάταξη των χωρών για την Ελευθερία του Τύπου, καθώς καταλαμβάνει φέτος την 107η θέση, έναντι της 108ης που κατελάμβανε πριν από έναν χρόνο στην ίδια λίστα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει να αναδείξει το θέμα, στρέφοντας τα βέλη του προς το Μαξίμου, ωστόσο η Κυβέρνηση αμφισβητεί τα κριτήρια για την κατάταξη των χωρών και επομενως την λίστα που συντάσει η οργάνωση «Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα», λέγοντας πως δεν ειναι αντικειμενικά, ενώ απαντά και στην Κουμουνδούρου.

Σε ανακοίνωση του Τομέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ενημέρωσης & Επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «Η φετινή θέση 107 όχι μόνο δεν μπορεί να εκληφθεί ως βελτίωση σε σχέση με την περσινή 108, αλλά, αντιθέτως, επιβεβαιώνει την παγίωση της Ελλάδας σε μια «γκρίζα» ζώνη όπου βασικές ελευθερίες απειλούνται. Η έκθεση δεν αφήνει καμία αμφιβολία για τις τεράστιες και προφανείς ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη για αυτή την αρνητική επίδοση της Ελλάδας στη συγκεκριμένη κατάταξη. Επί 4 χρόνια η χώρα μας κατρακυλάει συνεχώς θέσεις, έχοντας πλέον τη χαμηλότερη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Δολοφονία δημοσιογράφου που παραμένει ανεξιχνίαστη. Παρακολουθήσεις δημοσιογράφων. Διώξεις και στοχοποίηση Μέσων αλλά και όσων ασκούν ερευνητική δημοσιογραφία. Εκδικητικές αγωγές φίμωσης (Slapps) εναντίον δημοσιογράφων και ΜΜΕ. Βία, καταστολή και επισφάλεια εναντίον λειτουργών του Τύπου, «δώρα» και Λίστες Πέτσα σε μιντιάρχες».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεσμεύεται για άμεσα μέτρα που θα δρομολογήσουν την αναστροφή της καταστροφικής αυτής πορείας και την εξυγίανση του πλαισίου λειτουργίας των ΜΜΕ. Με τρία άμεσα μέτρα τα οποία περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα των 50 πρώτων ημερών διακυβέρνησης: Έλεγχος για τη νομιμότητα των δανείων που έλαβαν τα ΜΜΕ, Καταβολή των ποσών που έχουν ανασταλεί και αφορούν στις άδειες λειτουργίας τους, Επανεκκίνηση των εκκρεμών διαδικασιών αδειοδότησης των Περιφερειακών ΜΜΕ» σημειώνει η ανακοίνωση.

Τσαπανίδου: η Ελλάδα στον πάτο για ακόμη μια χρονιά

Σε δήλωση της εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Πόπης Τσαπανίδου αναφέρεται «Για ακόμη μία χρονιά, η Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη βρίσκεται στον πάτο στην Ελευθερία του Τύπου. Στην παγκόσμια κατάταξη, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες κινούνται μέχρι τη θέση 55. Η Ελλάδα όμως βρίσκεται στη θέση 107. Μπορούμε ωστόσο να περηφανευόμαστε πως ξεπεράσαμε το Τσαντ. Άραγε ο κ. Μητσοτάκης θα αμφισβητήσει και αυτά τα στοιχεία όπως έκανε με τον ΟΟΣΑ;».





Κόντρα Μαξίμου – ΣΥΡΙΖΑ για τους «Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα»

Σε ανακοίνωση του Υπουργού Επικρατείας και Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Άκη Σκέρτσου, ο οποίος στρέφει τα βέλη του προς τους «Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα», επισημαίνονται τα εξής:

«Κατά τους «Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα» η ελευθερία του Τύπου ανθεί σε στρατιωτικά και αυταρχικά καθεστώτα ή σε χώρες που σπαράσσονται από εμφύλιους πολέμους, όπως η Μπουρκίνα Φάσο που βρίσκεται στη θέση 58 της φετινής τους κατάταξης ως προς την ελευθερία του Τύπου, η Γουινέα που βρίσκεται στη θέση 85, η Σιέρα Λεόνε και η Γουινέα Μπισάου στις θέσεις 74 και 78 αντίστοιχα. Αντίθετα, κατά την ίδια οργάνωση, ο Τύπος «υποφέρει» στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες που έχουν βαθιά ριζωμένο τον σεβασμό στην ελευθερία και ανεξαρτησία των δημοσιογράφων, όπως η Ελλάδα την οποία κατατάσσει στη θέση 107 (!!!).

Κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Τύπος και τα ΜΜΕ θα ήταν σε καλύτερη κατάσταση αν είχε δημιουργηθεί το ΣΥΡΙΖΑ channel με τα βοσκοτόπια του κ. Καλογρίτσα. Ευτυχώς το ανεξάρτητο ΕΣΡ αλλά και το ανώτατο ειδικό δικαστήριο είχαν διαφορετική άποψη και μας γλύτωσαν από τέτοιου τύπου «ελευθερία». Το να συγκρίνεται η Ελλάδα, όπου ακόμη και το ρυπαρό «Μακελειό» κυκλοφορεί ελεύθερα, με απολυταρχικά, σκοταδιστικά καθεστώτα, απλώς χαρακτηρίζει τους συντάκτες της έκθεσης. Σε αυτούς που ονειρεύονται, λοιπόν, απολυταρχικά καθεστώτα ως «παράδεισους» για την ελευθερία του Τύπου, ένα έχουμε να πούμε:

Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία είναι πάντα εύθραυστη και «δυστυχώς ποτέ δεν είναι αρκετή». Γι’ αυτό και χρειάζεται συνεχή φροντίδα, μνήμη και αγώνες για να την προστατεύουμε από τους εχθρούς της. Όπως δηλαδή ο αγώνας που κερδίσαμε χθες, με απόντες τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΜέΡΑ25, μετά την απόφαση με συντριπτική πλειοψηφία του Αρείου Πάγου να απαγορεύσει στην εγκληματική οργάνωση-κόμμα του Η. Κασιδιάρη να διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών και την εκ νέου είσοδό του στη Βουλή.

ΥΓ. Ασχολούμαστε με αυτή την κατάταξη, παρά την εμφανή έλλειψη στοιχειώδους αξιοπιστίας στα κριτήρια αξιολόγησης, διότι η ελευθερία του Τύπου είναι πολύ σοβαρό αγαθό δημοκρατίας ώστε να το αφήνεις σε «ρεπόρτερ χωρίς σύνορα», που αντίθετα με τον τίτλο τους ζουν μέσα σε κλειστά σύνορα ιδεών».

Απαντώντας στον κ. Σκέρτσο, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει «Η έκθεση των «αναξιόπιστων», σύμφωνα με τον κ. Σκέρτσο, Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα, έγινε σήμερα αντικείμενο συζήτησης του Αμερικάνου ΥΠΕΞ Αντ. Μπλίνκεν με δημοσιογράφους της Washington Post. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη όταν δεν κάνει υποδείξεις στους δημοσιογράφους για τις επιθυμητές ερωτήσεις, εκθέτει τη χώρα διεθνώς και την απομονώνει μαζί με άλλες αυταρχικές κυβερνήσεις. Στις 21 Μαΐου λέμε «Ως εδώ!». Και για την δημοκρατία».

Σε δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΜέΡΑ25, Έρικ Μιλτιάδη Έντμαν, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι «Καμία εντύπωση δε μας κάνει ούτε η 107η θέση της χώρας μας στην παγκόσμια κατάταξη για την ελευθερία του τύπου, ούτε η τραγικά χαμηλή εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας στα ΜΜΕ των ολιγαρχών. Τη συμμεριζόμαστε».

ΕΣΗΕΑ: Η Ελευθερία του Τύπου βασικό θεμέλιο της Δημοκρατίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου, που τιμάται σήμερα, 3 Μαΐου, σε όλο τον κόσμο, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, σε ανακοίνωση του, τονίζει ότι:

«η ελευθερία του Τύπου, το βασικό θεμέλιο της Δημοκρατίας, αντιμετωπίζει ολοένα και αυξανόμενες προκλήσεις, τόσο εντός των συνόρων της Ελλάδας, όσο και διεθνώς. Προϋπόθεση για την ελευθεροτυπία αποτελεί η διατήρηση ελεύθερων, ανεξάρτητων και πλουραλιστικών Μέσων Ενημέρωσης καθώς και η ύπαρξη ενός προστατευτικού πλαισίου ώστε ο δημοσιογράφος να νιώθει ελεύθερος να ασκήσει το λειτούργημά του ανεμπόδιστα. Ωστόσο, διαπιστώνουμε ότι δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα ΜΜΕ που μοχθούν για τη μετάδοση ανεξάρτητων και ποιοτικών πληροφοριών, που ρίχνουν φως στις κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που ζητούν από αυτούς που βρίσκονται στην εξουσία να λογοδοτούν, βρίσκονται αντιμέτωποι με φυσικές και διαδικτυακές απειλές και επιθέσεις, παρακολουθήσεις και παραβιάσεις του απορρήτου των πληροφοριών τους, καθώς και απόπειρες φίμωσης μέσω της αθέμιτης χρήσης αγωγών (SLAPPs), που επιφέρουν εξοντωτικές χρηματικές ποινές εις βάρος τους.

Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου 2023 κι όμως, η ελευθερία του Τύπου διακυβεύεται στα περισσότερα μέρη του κόσμου. Το δικαίωμα στην ελευθεροτυπία που κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα της Ελλάδος και περιλαμβάνεται στην παγκόσμια διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ δεν αφορά μόνο τους δημοσιογράφους και τους λειτουργούς του Τύπου, αλλά πρωτίστως τους πολίτες, στους οποίους οφείλουμε να παρέχουμε σφαιρική, αντικειμενική και ολοκληρωμένη ενημέρωση.

Στη χώρα μας, οι συνάδελφοί μας αντιμετωπίζουν σωρεία προβλημάτων όπως καταγράφεται σε πλήθος διεθνών εκθέσεων. Οι πρόσφατες αποκαλύψεις για παρακολουθήσεις δημοσιογράφων, το φαινόμενο των SLAPP που κάνει ολοένα και εντονότερη την παρουσία του με πληθώρα υποθέσεων αλλά και χρόνια προβλήματα όπως η έλλειψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και η οικονομική ανασφάλεια, δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των συναδέλφων. Ωστόσο, καθώς η δολοφονία του συναδέλφου μας Γιώργου Καραϊβάζ αποτέλεσε ευθεία βολή κατά της ελευθερίας του Τύπου και επισκίασε τα όποια προβλήματα του Κλάδου, ήρθε η πρόσφατη πρόοδος στις έρευνες των διωκτικών αρχών, να μας δώσει την αισιοδοξία ότι τελικώς θα αποδοθούν οι ευθύνες για την τραγική αυτή υπόθεση, που αποτελεί μεγάλο αγκάθι στη λειτουργία της Δημοκρατίας στη χώρα μας. Η ΕΣΗΕΑ και η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων αναμένει την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σήμερα, 3 Μαΐου, η ΕΣΗΕΑ απευθύνει μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση για την προστασία του αγαθού της ελευθεροτυπίας και της ανεξαρτησίας των δημοσιογράφων και των ΜΜΕ. Η αρχή αυτή παραμένει αδιαπραγμάτευτη και αδιαφιλονίκητη και θα σταθεί δίπλα σε κάθε μέλος της, με όσα μέσα διαθέτει, για την επίτευξη αυτού του στόχου».

