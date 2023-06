Πολιτική

ΝΔ: Ο Μητσοτάκης για το mea culpa του Τσίπρα και η απάντηση στις 5+1 “αλήθειες” του ΣΥΡΙΖΑ

Αιχμηρά σχόλια κατά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ από τον Πρόεδρο της ΝΔ, η οποία απαντά σε ένα προς ένα τα σημεία για τα οποία την έψεξε ο Αλέξης Τσίπρας το πρωί της Παρασκευής.

Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την περιοδεία του στη βόρεια Εύβοια επισκέφθηκε την Στυλίδα, το Περιφερειακό Ιατρείο Ραχών και τη Γλύφα Φθιώτιδας.

Κατά τον χαιρετισμό του στους πολίτες της Στυλίδας, ο κ. Μητσοτάκης επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα για το «mea culpa» που είπε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για την απλή αναλογική, λέγοντας πως ο πρώην Πρωθυπουργός πρέπει να ομολογήσει πολλά λάθη στις επιλογές του.

Ειδικότερα, όπως σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, «Προσέξτε, εάν στις προηγούμενες εκλογές ίσχυε ο νόμος της ενισχυμένης αναλογικής, ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή πάλι στις εκλογές της 25ης Ιουνίου, αυτή την ισχυρή κυβέρνηση η χώρα θα την είχε ήδη. Αλλά το μόνο που σας ζητώ είναι να πάμε να ξανακάνουμε ακριβώς το ίδιο με αυτό που κάναμε την 21η Μαΐου και κάτι παραπάνω, για να έχουμε ακόμα υψηλότερο ποσοστό και να κλείσουμε οριστικά αυτόν τον τραυματικό κύκλο της απλής αναλογικής. Μια νάρκη στα θεμέλια της σταθερότητας του πολιτικού συστήματος για την οποία, βέβαια, εμείς είχαμε έγκαιρα προειδοποιήσει. Είχαμε πει τα προβλήματα της απλής αναλογικής.

Είχαμε προειδοποιήσει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να προκύψει κυβέρνηση από αυτά τα κόμματα. Κάποιοι δεν μας άκουσαν. Τώρα άκουσα τον κ. Τσίπρα να λέει «mea culpa», «συγγνώμη», δηλαδή, για την απλή αναλογική. Κοιτάξτε, αν αρχίσει ο κ. Τσίπρας τα mea culpa, δεν ξέρω πού θα σταματήσει. Γιατί έχει πολλά mea culpa να πει. Έχει πολλά mea culpa να πει για την εξαπάτηση των Ελλήνων, για τα ψέματα με τα οποία τάισε πάλι τους πολίτες σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Θα έπρεπε να πει ένα mea culpa για την τοξικότητα και την μαύρη προπαγάνδα με την οποία μας βομβάρδισε και στην προηγούμενη προεκλογική εκστρατεία».





Παράλληλα, από την Νέα Δημοκρατία δόθηκαν «ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ 5+1 ΨΕΜΑΤΑ ΤΟΥ κ. ΤΣΙΠΡΑ», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε μακροσκελή ενημέρωση της Πειραιώς:

«Ψέμα 1ο του ΣΥΡΙΖΑ

Η αλήθεια:

O ΣΥΡΙΖΑ επιμένει ότι στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα σταθερότητας 2023-2026 υπάρχει μόνο ένα μέτρο που αφορά το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων κι όχι τα υπόλοιπα. Τι ισχύει;

Μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διάβασε ούτε τα δελτία τύπου, όπου παραθέτουμε για πολλοστή φορά την αναλυτική ποσοτικοποίηση των δημοσιονομικών μέτρων του Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, ούτε έχει διαβάσει και το Πρόγραμμα Σταθερότητας, το οποίο καταρτίζεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Τους παραπέμπουμε στις ακόλουθες σελίδες του Προγράμματος Σταθερότητας και τις σχετικές αναφορές:

Σελ. 20: Αναφέρεται η αύξηση των αναπηρικών επιδομάτων που έγινε τον Μάιο του 2023 με κόστος 95 εκατ. ευρώ ετησίως και η αύξηση των αναπηρικών συντάξεων που έγινε τον Ιανουάριο του 2023 με κόστος 50 εκατ. ευρώ ετησίως (σύνολο 145 εκατ. ευρώ) που έχουν συμπεριληφθεί στο βασικό σενάριο του Προγράμματος Σταθερότητας.

Σελ. 21: Αναφέρεται η αύξηση του μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων με κόστος 0,3% του ΑΕΠ, ήτοι 500 εκατ. το έτος καθαρά και 700 εκατ. μικτά, που έχει συμπεριληφθεί στο βασικό σενάριο του Προγράμματος Σταθερότητας. Σημειώνεται ότι το κόστος αύξησης των μισθών των εκπαιδευτικών εμπεριέχεται στο ανωτέρω κόστος αναμόρφωσης του μισθολογίου δημοσίου τομέα.

Σελ. 31: Αναφέρεται ο κανόνας αναπροσαρμογής των συντάξεων, βάση πληθωρισμού και Α.Ε.Π. που λαμβάνεται υπόψη στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και συνεπώς το συνεπαγόμενο κόστος αναπροσαρμογής (ύψους 456 εκατ. το 2024, 811 εκατ. το 2025, 1132 εκατ. το 2026 και 1.487 εκατ. το 2027) έχει συμπεριληφθεί στις δαπάνες Γενικής Κυβέρνησης, στο βασικό σενάριο του Προγράμματος Σταθερότητας.

Επιπλέον των ανωτέρω μέτρων που έχουν δημοσιονομικό κόστος 6,3 δισ. ευρώ την τετραετία, γίνεται ρητή αναφορά στις σελίδες 7 και 17 του Προγράμματος Σταθερότητας για τα επιπλέον προεκλογικά μέτρα που έχουν ποσοτικοποιηθεί σε ύψος 0,1% του Α.Ε.Π. το 2024, 0,3% του Α.Ε.Π. το 2025 και 0,3% του Α.Ε.Π. το 2026 (για την ακρίβεια 275 εκατ. ευρώ το 2024, 609 εκατ. ευρώ το 2025 και 761 εκατ. ευρώ το 2026) και τα οποία με βάση τους κανόνες κατάρτισης του Προγράμματος, καθώς έχουν ανακοινωθεί μετά την προκήρυξη των εκλογών, αναφέρονται ως επιπρόσθετα των ανωτέρω μέτρων που εμπεριέχονται στο βασικό σενάριο.

Αυτά περιλαμβάνουν αναλυτικά την αύξηση του αφορολόγητου κατά 1.000 ευρώ για οικογένειες με παιδιά (κόστος 77 εκατ. ευρώ ετησίως), την αύξηση κατά 8% του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (κόστος 49 εκατ. ευρώ ετησίως), τη σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος (κόστος 89 εκατ. ευρώ το 2025, 222 εκατ. ευρώ το 2026 και 443 εκατ. ευρώ το 2027), τη σταδιακή μείωση των ασφαλιστικών εισφορών (με κόστος 230 εκατ. ευρώ το 2025 και 2026 και 509 εκατ. το 2027), την αύξηση του επιδόματος μητρότητας στους ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (με κόστος 40 εκατ. ευρώ ετησίως), τη μονιμοποίηση της απαλλαγής των πρώην δικαιούχων Ε.Κ.Α.Σ. από τη συμμετοχή τους στη φαρμακευτική δαπάνη (με κόστος 38 εκατ. ευρώ ετησίως), το youth pass για τους νέους που ενηλικιώνονται (με κόστος 30 εκατ. ευρώ ετησίως) και τη μείωση ΕΝΦΙΑ 10% για σπίτια που ασφαλίζονται για φυσικές καταστροφές (με κόστος περί τα 40 εκατ. ευρώ ετησίως).

Επιπροσθέτως, η πρόσληψη 10.000 νοσηλευτικού προσωπικού αποτελεί μέρος του κόστους του προγραμματισμού προσλήψεων που έχει συμπεριληφθεί στις προβλέψεις του βασικού σεναρίου του Προγράμματος Σταθερότητας, στις δαπάνες Γενικής Κυβέρνησης. Πιο συγκεκριμένα κατά την επόμενη τετραετία, αναμένεται να γίνουν περί τις 50.000 νέες προσλήψεις στο δημόσιο, εκ των οποίων προτεραιοποιείται η πρόσληψη 10.000 νοσηλευτικού προσωπικού.

Η δε αναβάθμιση των δομών Υγείας αποτελεί επενδυτική δαπάνη που καλύπτεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Συνεπώς, όλα τα δημοσιονομικά μέτρα που εμπεριέχονται στο πρόγραμμά μας, έχουν ποσοτικοποιηθεί ως οφειλόταν για τις ανάγκες κατάρτισης του Προγράμματος Σταθερότητας και αναφέρονται σε αυτό.

Ψέμα 2ο του ΣΥΡΙΖΑ

Η αλήθεια:

Ο Υπολογισμός του ΣΥΡΙΖΑ είναι τουλάχιστον απλοϊκός, καθώς λαμβάνει τη συνολική μισθολογική δαπάνη του δημοσίου και τη πολλαπλασιάζει με τον πληθωρισμό κάθε έτους και μετά το συγκρίνει με την αύξηση που θα δοθεί το 2024.

Όταν αξιολογεί κανείς τις αμοιβές των μισθωτών και των δημοσίων υπαλλήλων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις μειώσεις της φορολογίας, αλλά και την κατανομή των αυξήσεων, καθώς όπως έχει ανακοινωθεί μεγαλύτερες αυξήσεις θα δουν αυτοί που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, δηλαδή οι χαμηλόμισθοι αλλά και οι δημόσιοι υπάλληλοι με παιδιά. Επιπλέον, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και άλλες παροχές όπως η διεύρυνση των βαρέων και ανθυγιεινών και τα Κίνητρα Επίτευξης Στόχων.

Πιο συγκεκριμένα, οι Δημόσιοι Υπάλληλοι είναι η πρώτη φορά μετά από 12 έτη που βλέπουν αυξήσεις στις αποδοχές τους. Αυτό ξεκίνησε ήδη από το 2023 με την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης (ετήσιο κόστος 202 εκατ. ευρώ) και της παρακράτησης 1% υπέρ ΤΠΔΥ (ετήσιο κόστος 80 εκατ. ευρώ), όπως και της αναμόρφωσης του μισθολογίου των ιατρών του ΕΣΥ (ετήσιο κόστος 65 εκατ. ευρώ), της διευθέτησης μισθολογικών αιτημάτων των ενόπλων δυνάμεων (ετήσιο κόστος 58 εκατ. ευρώ), την εισαγωγή των Κινήτρων Επίτευξης Στόχων (ετήσιο κόστος 50 εκατ. ευρώ) και την σε εξέλιξη αναμόρφωση των βαρέων και ανθυγιεινών (ετήσιο επιπρόσθετο κόστος 75 εκατ. ευρώ). Συνεχίζεται από 1/1/2024, με αναμόρφωση και σημαντική αύξηση τόσο του ενιαίου μισθολογίου του δημοσίου τομέα, όσο και των ειδικών μισθολογίων (μέλη ΔΕΠ, ένστολοι κτλ.) με ετήσιο κόστος 700 εκατ. (μικτά) και 500 εκατ. ευρώ (καθαρά).

Ψέμα 3ο του ΣΥΡΙΖΑ

Η αλήθεια:

Το μέγεθος των καταναλωτικών δαπανών δεν περιλαμβάνει ούτε μισθούς, ούτε επενδυτικές δαπάνες, ούτε κοινωνικές δαπάνες, ούτε μεταβιβάσεις. Το μέγεθος αυτό (11,6 δισ. ευρώ) είναι πολύ μικρό ποσοστό των δαπανών της γενικής Κυβέρνησης, που ανήλθαν πέρυσι σε 109 δισ. ευρώ. Προφανώς, οι καταναλωτικές δαπάνες ήταν σημαντικά αυξημένες το περασμένο έτος, λόγω της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης όπου το δημόσιο αναγκάστηκε να δαπανήσει μεγάλα ποσά σε καύσιμα και ενέργεια, κόστος που τα επόμενα έτη μειώνεται καθώς παρατηρείται μείωση των διεθνών τιμών ενέργειας.

Ψέμα 4ο του ΣΥΡΙΖΑ

Η αλήθεια:

Σύμφωνα με τους κανόνες κατάρτισης του Προγράμματος Σταθερότητας το αναφερόμενο μακροοικονομικό σενάριο: (α) είναι μέχρι το 2026 και όχι το 2027, (β) είναι το μακροοικονοιμκό σενάριο χωρίς να περιλαμβάνονται οι νέες κυβερνητικές πολιτικές που έχουν δημοσιοποιηθεί μετά την προκήρυξη των εκλογών (no policy change scenario) και (γ) το μέγεθος που αναφέρεται είναι οι ακαθάριστες αμοιβές εξαρτημένης εργασίας, όπου δεν λαμβάνουν υπόψη το όφελος στον πραγματικό μισθό από την μείωση των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών.

Αυτό το σενάριο δείχνει αύξηση των συνολικών αμοιβών εξαρτημένης εργασίας κατά 3,9% το 2023, 4,6% το 2024, 3,8% το 2025 και 3% το 2026, ήτοι σωρευτικά 16,2% έως το 2026 και εάν συνυπολογίσει κανείς το 2027 (με αναμενόμενη αύξηση ίση με αυτή του 2026), η σωρευτική αύξηση ανέρχεται σε περίπου 20%.

Εάν αφαιρέσει κανείς την επίδραση της μείωση της ανεργίας (που αποτελεί τη μεγαλύτερη κοινωνική αδικία) και διαιρέσει τις συνολικές αμοιβές με τον αριθμό απασχολουμένων (που βαίνει αυξανόμενος καθώς μειώνεται η ανεργία), η αύξηση των ακαθάριστων αμοιβών ανά εργαζόμενο υπολογίζεται χωρίς τις νέες πολιτικές σε 12,8% έως το 2026 (μέγεθος που αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ) και 16% έως το 2027.

Στο ανωτέρω ποσοστό αύξησης είναι προφανές ότι εάν κανείς προσθέσει πολιτικές όπως είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 780 στα 950 ευρώ (δηλαδή κατά 21,8%), και τα λοιπά επιπλέον δημοσιονομικά μέτρα που αναφέρονται ως επιπρόσθετα (πέραν του βασικού σεναρίου) προεκλογικά μέτρα στο Πρόγραμμα Σταθερότητας, μεταξύ των οποίων είναι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών η αύξηση του αφορολόγητου για οικογένειες με παιδιά, εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο στόχος μας για αύξηση 25% των μισθών έως το 2027 είναι απολύτως υλοποιήσιμος.

Ψέμα 5ο του ΣΥΡΙΖΑ

Η αλήθεια:

Τα έσοδα από ΦΠΑ αυξήθηκαν σε 21,5 δις ευρώ το 2022, έναντι 17,3 δις ευρώ το 2021 (4,2 δις ευρώ).

Από την αύξηση αυτή: (α) ποσό ύψους περίπου 1,2 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι προέρχεται από τα αυξημένα έσοδα του τουρισμού, που καταγράφονται στις εξαγωγές υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες ανήλθα σε 17,7 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,2 δισ. ευρώ έναντι του 2021 (που ήταν 10,5 δισ. ευρώ), (β) ποσό ύψους περίπου 1,6 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι προέρχεται από αύξηση της πραγματικής ιδιωτικής κατανάλωσης (σε σταθερές τιμές), η οποία αυξήθηκε το 2022 κατά 7,8% ή 9,7 δισ. ευρώ και (γ) ποσό ύψους περίπου 1,4 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι προέρχεται από την επίδραση του πληθωρισμού στην αύξηση της ονομαστικής εγχώριας κατανάλωσης, αλλά και τη μείωση της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Ωστόσο όταν κανείς κοιτάει τα έσοδα, πρέπει να κοιτάει και την από κάτω γραμμή στον πίνακα του προϋπολογισμού, δηλαδή τα έξοδα.

Και τα χρήματα αυτά επέστρεψαν στους πολίτες και με το παραπάνω, αφού τα έξοδα του κρατικού προϋπολογισμού αυξήθηκαν στα 70 δισ. ευρώ από τα 56 δισ. ευρώ το 2019, δηλαδή κατά ολόκληρα 14 δις ευρώ!

Και πέρα από τις επιδοτήσεις για την ενεργειακή κρίση, η αύξηση αυτή περιλαμβάνει, σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό:

Αύξηση των δαπανών του Υπουργείου Υγείας από 4 δις ευρώ το 2019 σε 5,6 δις ευρώ το 2022 (αύξηση 1,6 δις)

Αύξηση της επιχορήγησης προς τα νοσοκομεία από τα 1,2 δις ευρώ το 2019 σε 1,8 δις ευρώ το 2022 (αύξηση 0,6 δις)

Αύξηση των δαπανών του Υπουργείου Παιδείας από 5,3 δις ευρώ το 2019 σε 5,9 δις ευρώ το 2022 (0,6 δις)

Αύξηση των συντάξεων από 29,1 δις το 2019 σε 30,1 δις ευρώ το 2022 (αύξηση 1 δις ευρώ) και σε 31,4 δις ευρώ το 2023 (επιπλέον 1,3 δις ευρώ, μετά την αύξηση από 1/1/23 και την επιδότηση της προσωπικής διαφοράς) (συνολική αύξηση 2,3 δις ευρώ)

Αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών του Υπουργείου Άμυνας από 500 εκατ. ευρώ το 2019 σε 3,4 δις ευρώ το 2022 (καθώς δόθηκαν οι προκαταβολές για τα μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα) και σε 2,4 δις ευρώ για το 2023.

Αλήθεια, ποιες από τις παραπάνω δαπάνες θέλει να κόψει ο κ. Τσίπρας;

Ψέμα 5+1 του ΣΥΡΙΖΑ

«Επομένως τώρα κατανοούμε γιατί οι δηλώσεις του βουλευτή της ΝΔ κου Πνευματικού δεν ήταν ένα λάθος. Ο ίδιος ο κος Μητσοτάκης, κατά τη συζήτηση στη Βουλή για τις προγραμματικές δηλώσεις, τον Ιούλη του '19, είχε δηλώσει: «Θα ανατριχιάσετε» με τις μεταρρυθμίσεις που σκοπεύουμε στη Δημόσια Υγεία.

Μετά ήρθε η πανδημία και το σχέδιο δεν υλοποιήθηκε. Έρχεται όμως τώρα η ώρα να υλοποιηθεί και να ανατριχιάσουμε. Η δήλωση για διαλογή ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία είναι μία μόνο πτυχή του κρυφού προγράμματος για την εξοικονόμηση δαπανών.»

Η αλήθεια:

Είναι αστείο ο κ. Τσίπρας να μιλάει για την αξιοπιστία της Νέας Δημοκρατίας και για «κρυφό πρόγραμμα». Εάν κάτι κερδήθηκε αυτά τα τέσσερα χρόνια, σε αντίθεση με τη δική του Κυβέρνηση, είναι η συνέπεια λόγων και πράξεων. Και αυτό θα πράξουμε και αυτή την τετραετία, με πλήρη εφαρμογή του Προγράμματος και πρώτη προτεραιότητα του Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Καταρχήν για το τι ήδη έχουμε κάνει, σχετικά με τις προσλήψεις του Υπουργείου Υγείας, τα έτη 2020, 2021, 2022 και 2023 εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:

400 προσλήψεις μόνιμων ιατρών το 2020 (200 ειδ. Ιατρούς ΕΣΥ και 200 εξ. Ιατρούς στην εντατική νοσηλεία), από τις οποίες έχουν απορροφηθεί οι 330 έως και τον Απρίλιο 2023 .

2.625 μόνιμες προσλήψεις το 2021 εκ των οποίων:

1.100 θέσεις ιατρών –έχουν απορροφηθεί οι 900 έως και τον Απρίλιο 2023 και 1.500 λοιπό προσωπικό –έχουν απορροφηθεί οι 502 έως και τον Απρίλιο 2023. 25 στο ΓΝΘ Παπαγεωργίου - –έχουν απορροφηθεί οι 23 έως και τον Απρίλιο 2023.

4.712 μόνιμες προσλήψεις το 2022 εκ των οποίων

4.000 παραϊατρικό προσωπικό (διάφορες ειδικότητες) – προετοιμάζεται η σχετική προκήρυξη από το ΑΣΕΠ 700 ιατροί ΕΣΥ –έχουν απορροφηθεί οι 162 έως και τον Απρίλιο 2023. 12 στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπ. Υγείας (10) και το ΕΚΑΒ (2)

1.357 μόνιμες προσλήψεις το έτος 2023 εκ των οποίων:

1.050 παραϊατρικό προσωπικό (διάφορες ειδικότητες) 300 ιατροί ΕΣΥ 7 στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπ. Υγείας

14.149 προσλήψεις συμβασιούχων COVID που έχουν ολοκληρωθεί και σταδιακά απορροφούνται ως μόνιμο προσωπικό.

Στο Πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την Υγεία για τη νέα τετραετία περιλαμβάνεται νέα ενίσχυση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με 10.000 επιπρόσθετες προσλήψεις.

Επιπλέον το ολιστικό σχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός 80 νοσοκομείων και 156 κέντρων υγείας, δημιουργία 315 μονάδων τηλεϊατρικής, 25 σύγχρονων κέντρων αποκατάστασης και κατασκευή Νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, νέου Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης και νέου Ογκολογικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Εγγύηση πρόσβασης του ΕΚΑΒ, πρώτες βοήθειες σε 7 με 10 λεπτά από την κλήση σε αστικές και ημιαστικές περιοχές. Δημιουργία έξι νέων βάσεων για πρωτογενή διάσωση και αεροδιακομιδές για την αμεσότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ψηφιακός μετασχηματισμός Υγείας. Ενίσχυση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Ολοκλήρωση του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας. Αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών στα νοσοκομεία. Επέκταση και ανάπτυξη των μητρώων ασθενών.

Αξιολόγηση διοικήσεων νοσοκομείων και ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς με χρήση αντικειμενικών δεικτών.

Μείωση χρόνου αναμονής για χειρουργικές πράξεις κατά 50% και μείωση χρόνου αναμονής στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών κατά 70% έως το τέλος του 2027.

Μείωση του χρόνου αναμονής για ραντεβού σε εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων κατά 80% έως το 2027 και ανάπτυξη πλήρους ψηφιακής εφαρμογής για ραντεβού για το σύνολο των δημόσιων δομών υγείας.

Επέκταση του θεσμού του προσωπικού γιατρού σε όλο τον πληθυσμό της χώρας και εισαγωγή θεσμού συμβούλου υγείας.

Υλοποίηση των σχεδιασμένων προγραμμάτων μαζικών προληπτικών ελέγχων για τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας, του παχέος εντέρου, των καρδιαγγειακών κινδύνων, καθώς και προληπτικές εξετάσεις σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών.

Δημιουργία 311 νέων δομών, υλοποίηση 211 δράσεων & προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας και ενίσχυση 279 υφιστάμενων δομών και υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Ενίσχυση των 300 Κέντρων Υγείας με πέντε Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας ανά κέντρο, για την περαιτέρω ενσωμάτωση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Αυτό είναι και το Πρόγραμμα που δεσμευόμαστε να υλοποιήσουμε και όπως έχουμε αποδείξει ό,τι λέμε το κάνουμε».





