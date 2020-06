Πολιτική

Aιχμές Τσίπρα και παραδοχή λάθους από τον Παππά για το θέμα με τον Μιωνή

Μαίνεται η πολιτική κόντρα μετά την δημοσιοποίηση της συνομιλίας Παππά - Μιωνή. Βαρύ το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ. Αποχώρησε από την Προανακριτική ο Παπαγγελόπουλος.

Στα χαρακώματα βρίσκονται Κυβέρνηση και Αξιωματική αντιπολίτευση μετά την δημοσιοποίηση της συνομιλίας Παππά - Μιωνή.

Η ΝΔ επιμένει να καλεί τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να τοποθετηθεί για το παραδικαστικό κύκλωμα εντός της κυβέρνησης του και η αξιωματική αντιπολίτευση βλέπει να στήνεται μια κακή απομίμηση του Βρωμικού '89 σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα.

Υπό αυτό το φόντο συνεδρίασε η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Αλέξη Τσίπρα να βλέπει λάθη στον χειρισμό του θέματος από τον Νίκο Παππά που έριξαν στα σχοινιά τον ΣΥΡΙΖΑ και τον πρώην υπουργός να παραδέχεται οτι έκανε «λάθη ύφους».

H κυβέρνηση συνεχίζει όμως να βάζει τον Αλέξη Τσίπρα στο κάδρο. «O κ. Τσίπρας εξακολουθεί να κάνει ότι δεν είδε και δεν άκουσε. Η κυβέρνηση δεν εμπλέκεται στην προανακριτική. Οι συνομιλίες του Νο2 του Παππά και οι ισχυρισμοί που εκτοξεύει εγείρουν ζήτημα δημοκρατίας», ανέφερε ο Στέλιος Πέτσας.



Ξεφτίζει το προφίλ του ΣΥΡΙΖΑ στον προοδευτικό χώρο εκτιμά το Κίνημα Αλλαγής, με την Φώφη Γεννηματά να τονίζει από την Κοζάνης ότι «οι πολιτικές ευθύνες του κ.Τσίπρα είναι μεγάλες και καθιστούν τον ΣΥΡΙΖΑ αναξιόπιστο και αδύναμο να ασκήσει το ρόλο του ως αξιωματική αντιπολίτευση».

“Εγώ βρίσκομαι σε ένα καθεστώς μικρού σοκ” σχολίασε ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, με φόντο τις ηχητικές συνομιλίες Παππά – Μιωνή. “Έχουμε ένα φαινόμενο μιας συγκροτημένης, σχεδόν παράλληλης δομής εξουσίας, μιας δομής που υφίσταται” εξήγησε ο κ. Γεραπετρίτης , μιλώντας στο Θέμα 104,6. “Αυτά στην Ελλάδα δεν έχουν υπάρξει” σημείωσε ο ίδιος. “Μιλάμε στην πραγματικότητα για μια συγκροτημένη λειτουργικά δομή, η οποία φαίνεται να ασκεί πολύ μεγάλη επίδραση, κυρίως στη Δικαιοσύνη” τόνισε ο υπουργός Επικρατείας, κρούοντας τον κώδωνα για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας και καλώντας για το λόγο αυτό σε “θεσμική εγρήγορση”.

Τις δηλώσεις Γεραπετρίτη σχολίασε στη συνέχεια ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός Γιώργος Κατρούγκαλος, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Αυτό που μου κάνει κυρίως εντύπωση είναι ότι του φίλου μου του Γιώργου του φάνηκε ότι υποκλοπές και παρακράτος είχαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα… Για να έχεις παρακράτος πρέπει να ελέγχεις σε βάθος το κράτος, δεν αρκεί το τρίκυκλο του Γκοτζαμάνη, πρέπει να κάνει τα στραβά μάτια και ο χωροφύλακας που είναι εκεί, άμα ελέγχεις το κράτος σε βάθος, μπορείς να κάνεις παρακράτος».





Αποχώρησε από την Προανακριτική ο Παπαγγελόπουλος

Εν τω μεταξύ, αποχώρησε από την επιτροπή προανακριτικής εξέτασης ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος με τους συνηγόρους του, καταγγέλοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι παραβιάστηκαν βασικά δικαιώματα του κ. Παπαγγελόπουλου.

Ο κ. Παπαγγελόπουλος ολοκληρώνει εδώ την εξέτασή του, ενώ η ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης , με απόφαση της Ολομέλειας, έλαβε παράταση μέχρι τις 15 Ιουλίου. Η επόμενη συνεδρίαση ορίστηκε για την 15η Ιουλίου προκειμένου τα κόμματα να παραδώσουν τις πορισματικές τους θέσεις και αυτές στη συνέχεια να παραδοθούν στον πρόεδρο της Βουλής.



Πριν ολοκληρώσει τις εξηγήσεις του, ο κ. Παπαγγελόπουλος είπε ότι ουδέν μεμπτόν προκύπτει από το ηχητικό ούτε για τον Νίκο Παππά , ούτε για τον ίδιο. Μάλιστα ζήτησε να ελεγχθεί ο Μιωνής για κατασκοπεία

Την ίδια ώρα, Διαψεύδει τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο η πρώην Εισαγγελέας Εφετών Γεωργία Τσατάνη για ισχυρισμούς που ο πρώην υπουργός φέρεται να προέβαλε στην ειδική επιτροπή της Βουλής περί πιέσεων που της είχαν ασκηθεί από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.



Στην ανακοίνωση του δικηγόρου της Θεμιστοκλή Σοφού και των συνεργατών του αναφέρεται:

Ως πληρεξούσιοι Δικηγόροι της κ. Γεωργίας Κων/νου Τσατάνη, Εισαγγελέως Εφετών Αθηνών ε.τ., δηλώνουμε ότι οι ισχυρισμοί του κ. Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, τέως Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, ότι δήθεν του εκμυστηρεύθηκε πως «είχε δεχθεί πιέσεις από τον κ. Αντώνη Σαμαρά, μέσω απεσταλμένου του, για να προφυλακίσει τον Γιάννη Αγγέλου για το σκάνδαλο του Βατοπεδίου» είναι παντελώς ανυπόστατοι και συκοφαντικοί, ότι η αήθης και θρασύτατη επίθεση την οποία εξαπολύει είναι αποκύημα νοσηρής φαντασίας, ότι αρνείται ρητώς και κατηγορηματικώς την ανωτέρω αναφορά του κ. Παπαγγελόπουλου, καθώς επίσης ότι ουδεμία σχέση είχε ή έχει με τον κ. Αντώνη Σαμαρά, πρώην Πρωθυπουργό. Η κ. Γεωργία Κων/νου Τσατάνη επιφυλάσσεται να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για την προάσπιση της τιμής και της υπόληψής της, επιφυλασσόμενη παντός εν γένει νομίμου δικαιώματός της.