Κορονοϊός - Νέα Μέτρα: “Λουκέτο” σε γνωστά νυχτερινά κέντρα στην Αθήνα

Δεν γινόταν κανένας έλεγχος και βρέθηκαν πελάτες τους με πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης. Συλλήψεις και υψηλά πρόστιμα.

Σε ελέγχους που πραγματοποίησε η Ελληνική Αστυνομία χθες, Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021, πρώτη ημέρα εφαρμογής των νέων μέτρων κατά του κορονοϊού, βεβαιώθηκαν 657 παραβάσεις, συνελήφθησαν 7 άτομα και ανεστάλη η λειτουργία 13 επιχειρήσεων.

Το σχέδιο εφαρμογής των μέτρων προστασίας κατά της πανδημίας υλοποιήθηκε σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της ΕΛΑΣ. Σύμφωνα με το αρχηγείο της, τα 1.722 συνεργεία ελέγχων διαπίστωσαν 657 παραβάσεις και επέβαλαν αναστολές λειτουργίας σε 13 επιχειρήσεις. Σε δύο περιπτώσεις η επέμβαση των αστυνομικών ήταν αποτελεσματική.

Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που πραγματοποίησαν σε νυχτερινά κέντρα στην Ιερά οδό, έγιναν τέσσερις συλλήψεις και επιβλήθηκαν υψηλά πρόστιμα και αναστολή λειτουργίας για 15 ημέρες. Διαπιστώθηκε ότι δεν γινόταν κανένας έλεγχος και βρέθηκαν πελάτες τους με πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης.

Παράλληλα, όπως σημειώνει το αρχηγείο της ΕΛΑΣ και στο πεδίο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας υπήρξε ύφεση. Οι νυχτερινές, πλήρως στελεχωμένες περιπολίες, απέτρεψαν σε μεγάλο βαθμό τη δραστηριότητα των κακοποιών.

Σημειώνεται, ότι ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, Μιχαήλ Καραμαλάκης, βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκο, τον οποίο ενημερώνει για την εξέλιξη των ελέγχων.

