Ουκρανία: διαπραγμάτευση με τις κάνες στραμμένες στο Κίεβο

Ρωσικά στρατεύματα προετοιμάζονται για νέες επιθέσεις, σύμφωνα με τους Ουκρανίας, που αναφέρουν και πλήγματα σε 7 νοσοκομεία.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι τα ρωσικά στρατεύματα προσπαθούν να εδραιώσουν τις θέσεις τους στις περιοχές που έχουν καταλάβει, να διατηρήσουν τον ρυθμό της επίθεσής τους και προετοιμάζονται για νέες επιθέσεις, δυόμισι εβδομάδες αφότου η Ρωσία εισέβαλε στη γειτονική Ουκρανία.

«Ο εχθρός συγκεντρώσει σχηματισμούς και μετακινεί στρατηγικά αποθέματα στα σύνορά μας», ανέφερε το ουκρανικό γενικό επιτελείο εκτιμώντας πως πρέπει να αναμένονται νέες επιθέσεις στη Χαρκίβ, στη Σούμι και στο Μπρόβαρι, προάστιο του Κιέβου.

Αίσθηση και αποτροπιασμό προκαλεί το φονικό χτύπημα πολυκατοικίας στο Κίεβο, τα ξημερώματα της Δευτέρας.





Το επιτελείο κατήγγειλε ότι οι ρωσικές δυνάμεις καταστρέφουν στρατιωτικές και πολιτικές υποδομές, κάτι που αντίκειται στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, όπως σημείωσε.

Εν τω μεταξύ, αίσθηση προκαλεί η ανάρτηση του ηγέτη των Τσετσέων πως βρίσκεται στο Κίεβο. Ο Καντίροφ, απειλεί μάλιστα ευθέως τον Ζελένσκι, ενώ ζητά απο τους Τσετσένους που μάχονται στο πλευρό των Ρώσων να προχωρήσουν σε απαγωγές παιδιών.

Στην περιφέρεια Λουγκάνσκ (ανατολικά), οι ρωσικές δυνάμεις συγκεντρώνονται στην προέλαση προς το Σεβεροντονιέτσκ. Στις πόλεις Τοπόλσκε και Σπακίβκα, στην περιφέρεια της Χαρκίβ, υπέστησαν απώλειες και υποχώρησαν, πάντα σύμφωνα με το ουκρανικό επιτελείο.

Ρωσική επίθεση εναντίον στρατοπέδου εκπαίδευσης κοντά στην πόλη Λβιβ (δυτικά) χθες είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 35 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 134, σύμφωνα με το Κίεβο. Η Μόσχα, από την πλευρά της, έκανε λόγο για κάπου 180 νεκρούς.

Εν μέσω των εχθροπραξιών, οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται και τα δύο μέρη εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία τους.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε σήμερα ότι έδωσε εντολή στους διαπραγματευτές να «κάνουν τα πάντα» προκειμένου να κλειστεί «συνάντηση» του ιδίου με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σε δηλώσεις του στη ρωσική κρατική τηλεόραση χθες, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να γίνει πράγματι συνάντηση των προέδρων Πούτιν και Ζελένσκι.





Διαπραγματευτές των δύο κρατών θα έχουν σήμερα συνομιλίες ψηφιακά, στην "σκιά" των αναφορών περί σινικής εμπλοκής στις εξελίξεις, μετά τα δημοσιεύματα ότι η Ρωσία ζήτησε βοήθεια απο την Κίνα..

Στην Ρωσία την Κυριακή συνελήφθησαν εκατοντάδες διαδηλωτές σε δεκάδες πόλεις, που διαμαρτύρονταν για τις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι ζητεί εκ νέου επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αξίωσε εκ νέου σήμερα το NATO να προχωρήσει στην επιβολή ζώνης αεροπορικού αποκλεισμού στον εναέριο χώρο της Ουκρανίας, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύει να δει «ρωσικές ρουκέτες» να πέφτουν στο έδαφος των κρατών-μελών του.

«Αν δεν αποκλείσετε τον εναέριο χώρο μας, θα είναι απλά ζήτημα χρόνου, οι ρωσικές ρουκέτες θα πέσουν στο δικό σας έδαφος, στο έδαφος του NATO, στα σπίτια πολιτών (κρατών-μελών) του NATO», υποστήριξε ο ουκρανός πρόεδρος σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Εκφράστηκε μία ημέρα μετά τα ρωσικά αεροπορικά πλήγματα σε ουκρανική βάση εκπαίδευσης περίπου είκοσι χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Πολωνία, κράτος-μέλος του NATO και της ΕΕ, κοντά στην ουκρανική πόλη Λβιβ (δυτικά).

«Τριάντα πύραυλοι μόνο στην περιοχή της Λβιβ», είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας. «Δεν συμβαίνει τίποτα εκεί που να μπορεί να απειλήσει το έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Και μόλις 20 χιλιόμετρα από τα σύνορα του NATO».

«Την περασμένη χρονιά, είχα προειδοποιήσει ξεκάθαρα τους ηγέτες του NATO ότι εάν δεν λάμβαναν σκληρά προληπτικά μέτρα σε βάρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, θα ξεκίναγε πόλεμο», συνέχισε.





Ο Πολωνός στρατηγός Βαλντέμαρ Σκρίπτσακ, πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, είπε νωρίτερα χθες ότι στη βάση που βομβαρδίστηκε εκπαιδεύονταν μονάδες ξένων εθελοντών που πήγαν στην Ουκρανία για να πολεμήσουν τους Ρώσους. Εκεί βρισκόταν επίσης μέρος της στρατιωτικής βοήθειας δυτικών χωρών στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή την 24η Φεβρουαρίου.

Για τον Αμερικανό δημοσιογράφο Μπρεντ Ρενό, ο οποίος σκοτώθηκε κοντά στο Κίεβο χθες Κυριακή, ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε πως έπεσε θύμα «εσκεμμένης επίθεσης του ρωσικού στρατού». Άλλος αμερικανός δημοσιογράφος, που βρισκόταν στο ίδιο όχημα με τον θανόντα, τραυματίστηκε, όπως κι ένας ουκρανός πολίτης.

Συνομιλίες Μακρόν με Μπάιντεν και Ζελένσκι

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Mακρόν είχε χθες Κυριακή τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Οι συνδιαλέξεις ακολούθησαν αυτή που είχε ο Γάλλος πρόεδρος το Σάββατο με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Όπως ανακοινώθηκε από το μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας Μακρόν-Μπάιντεν συμφωνήθηκε να ενισχυθούν οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, να αυξηθεί η βοήθεια στην Ουκρανία και να αναληφθούν όλες οι απαραίτητες πρωτοβουλίες για να υπάρξει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Οι δύο άντρες συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επαφή.

Στην επικοινωνία του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο πρόεδρος Μακρόν του εξέφρασε εκ νέου την υποστήριξη της Ευρώπης και τον ενημέρωσε για τις αποφάσεις που υιοθετήθηκαν στη σύνοδο κορυφής των Βερσαλλιών. Οι δύο πρόεδροι αντάλλαξαν επίσης απόψεις για τις επικείμενες διαβουλεύσεις της Ρωσίας με την Ουκρανία. Συμφώνησαν επίσης να παραμείνουν σε διαρκή επαφή.

7 νοσοκομεία έχουν καταστραφεί από την έναρξη της ρωσικής εισβολής

Επτά νοσοκομεία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς αφότου άρχισε η εισβολή του στρατού της Ρωσίας στην Ουκρανία την 24η Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον ουκρανό υπουργό Υγείας Βίκτορ Λιάσκο.

Τα νοσοκομεία αυτά θα πρέπει να ανοικοδομηθούν εκ θεμελίων, έχουν ισοπεδωθεί εξαιτίας βομβαρδισμών, είπε ο κ. Λιάσκο χθες Κυριακή το βράδυ, σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform.

Άλλες εκατό και πλέον εγκαταστάσεις υγείας υπέστησαν ζημιές εξαιτίας του πολέμου.

Στις τάξεις του υγειονομικού προσωπικού, ο απολογισμός των θυμάτων έχει φθάσει ως αυτό το στάδιο τους έξι νεκρούς και τους 12 τραυματίες, πάντα σύμφωνα με τον υπουργό.

Ο βομβαρδισμός συγκροτήματος παιδιατρικού νοσοκομείου όπου λειτουργούσε μαιευτήριο στη Μαριούπολη προ ημερών προκάλεσε διεθνή κατακραυγή. Η Μόσχα υποστήριξε πως το κτίριο είχε μετατραπεί σε στρατιωτική θέση και άρα ήταν θεμιτός στόχος. Το Κίεβο και τα Ηνωμένα Έθνη αντέτειναν ότι η εγκατάσταση συνέχιζε να λειτουργεί ως νοσοκομείο όταν επλήγη.

