Αθλητικά

Ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης έδινε κουράγιο σε καρκινοπαθή αθλήτρια, ενώ έδινε μάχη για την ζωή του

Τι αποκάλυψε η αθλήτρια για την στάση του Ολυμπιονίκη, ενώ εκείνη αγωνιζόταν ενάντια στον καρκίνο, όπως άλλωστε και ο ίδιος.

Ο Αλέξανδρος Νικολαϊδης πάλεψε γενναία με τον καρκίνο μέχρι την τελευταία στιγμή, ενώ φίλοι του αποκάλυψαν πως έδινε κουράγιο σε άλλους καρκινοπαθείς που ανέβαιναν και οι ίδιοι τον δικό τους «Γολγοθά».

Όπως είπε η μαραθωνοδρόμος Σόνια Τσεκίνι, που παλεύει με τον καρκίνο, πριν από έναν χρόνο, ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης επικοινώνησε μαζί της και της έδωσε κουράγιο, λέγοντάς της να μην τα παρατάει.

Στην κουβέντα αυτή της αποκάλυψε πως και ο ίδιος πάλευε με τον καρκίνο.

«Έμαθε για την περιπέτειά μου και το μόνο που είπε, ήταν “μην το βάζεις κάτω και εγώ το ίδιο, αλλά μάλλον το δικό μου είναι πολύ δύσκολο”. Μιλήσαμε για να μου δώσει δύναμη εμένα και μου έδινε αυτός κουράγιο και του είπα ότι δεν ήξερα, ιδέα δεν είχα», είπε η Σόνια Τσεκίνι στο Open.

Ο προπονητής του, Κώστας Τζιδημόπουλος, τόνισε πως ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης νοιαζόταν περισσότερο να μην στεναχωρήσει τους φίλους και την οικογένειά του, παρά για την κατάσταση της υγείας του.

Σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε το Σάββατο η εξόδιος ακολουθία για τον Ολυμπιονίκη Αλέξανδρο Νικολαΐδη που έφυγε τόσο νωρίς από τη ζωή.

Πλήθος κόσμου κατέκλυσε τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης για να παραστεί στην κηδεία του Αλέξανδρου Νικολαΐδη και να τιμήσει την μνήμη του Ολυμπιονίκη, που έχασε τη μάχη με σπάνια μορφή καρκίνου, σε ηλικία 43 χρονών.

Δωρεά στους πληγέντες της Κρήτης από την οικογένειά του

Στους πληγέντες από την κακοκαιρία της Κρήτης θα δοθεί μέρος των εσόδων από τα αντικείμενα του Αλέξανδρου Νικολαΐδη, τα οποία θα δημοπρατηθούν από την οικογένειά του, όπως ανακοινώθηκε μέσω ανάρτησης.

Είχε ήδη γίνει γνωστό ότι, τα ολυμπιακά μετάλλια του αδικοχαμένου Ολυμπιονίκη θα δημοπρατηθούν, με τα έσοδα να προορίζονται σε δομές για παιδιά, όμως σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειας, στα μετάλλια προστίθεται και μία Ολυμπιακή Δάδα που ο αθλητής είχε δωρίσει στον Αλέξη Τσίπρα, μετά από σοβαρό χειρουργείο στο οποίο είχε υποβληθεί.

Η δάδα επεστράφη μετά την κηδεία, από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ προς την οικογένεια του Αλέξανδρου Νικολαΐδη.

Η ανάρτηση της οικογένειας

«Πριν από ενάμιση χρόνο όταν ο Αλέξανδρος έκανε το πολύ σοβαρό χειρουργείο στον πνεύμονα εν μέσω πανδημίας, για να ευχαριστήσει τον Αλέξη Τσίπρα για όλη του τη βοήθεια και την στήριξη, αποφάσισε να του χαρίσει μία από τις Ολυμπιακές δάδες που είχε στην κατοχή του, αυτή των αγώνων του Σίδνεϊ. Ο πρόεδρος δεν ήθελε να δεχτεί ένα τέτοιο πολύτιμο δώρο, του είπε να την κρατήσει ο Αλέξανδρος για τα παιδιά του, όμως ο Αλέξανδρος επέμενε, μάλιστα του είπε χαρακτηριστικά: «Πρόεδρε, πάρτη και χάρισέ την αν θέλεις και στα παιδιά σου, να παίζουν μπέιζμπολ στο σαλόνι σου με αυτήν, εμένα με νοιάζει μόνο να σκέφτομαι ότι την έχεις εσύ»

Χθες μετά την τελετή, ο Αλέξης Τσίπρας, μας πλησίασε την οικογένεια του Αλέξανδρου και μας είπε ότι θέλει να μας επιστρέψει αυτή τη δάδα και να μπει μαζί με τα μετάλλιά του προς δημοπρασία. Τον ευχαριστούμε πολύ και μετά από αυτή την κίνηση του προέδρου, ως οικογένεια αποφασίσαμε να προσθέσουμε και εμείς τις δύο τελευταίες Ολυμπιακές δάδες που είχε ο Αλέξανδρος στη συλλογή του, αυτή των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου και αυτή του Πεκίνο προς δημοπρασία, η τελευταία μάλιστα έχει και τεράστια συλλεκτική αξία, καθώς ο Αλέξανδρος ήταν ο πρώτος λαμπαδηδρόμος το 2008.

Τέλος, συγκλονισμένοι από τις βιβλικές καταστροφές στην Κρήτη και την απώλεια συνανθρώπων μας τόσο άδικα, αποφασίσαμε, μέρος των εσόδων από τα αντικείμενα που θα δημοπρατηθούν να δοθούν και στους πληγέντες της Κρήτης. Στέλνουμε σε όλους σας μια μεγάλη αγκαλιά, με την ευχή να μπορέσουμε να απαλύνουμε έστω και στο ελάχιστο τον πόνο σας.

Η οικογένεια του Αλέξανδρου».

