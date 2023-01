Κοινωνία

Κακοκαιρία: “Βούλιαξε” η Αττική - Χιόνια και πλημμύρες ανά την Ελλάδα (εικόνες)

Σε ποιους δρόμους έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Εκατοντάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική. Ισχυρές συστάσεις προς τους πολίτες.





Πολλά προβλήματα σε όλη την χώρα έχει προκαλέσει η επέλαση της κακοκαιρίας τις τελευταίες ώρες. Στη δίνη της κακοκαιρίας βρίσκεται από το πρωί και η Αττική, με τις καταιγίδες αρχικά και εν συνεχεία το χαλάζι να χτυπούν το Λεκανοπέδιο και να δημιουργούν προβλήματα.

Δρόμοι έκλεισαν, ακόμη και κεντρικοί, όπως η Πειραιώς, η Βουλιαγμένης και η Παραλιακή, ωστόσο η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε σύντομα.

Ωστόσο, κλειστή για ώρες έμεινε η οδός Χαριλάου Τρικούπη, στο κέντρο της Αθήνας, με τη διακοπή κυκλοφορίας να τίθεται σε ισχύ λόγω καθίζησης του οδοστρώματος. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Τροχαίας Αττικής η κυκλοφορία στην οδό Χαριλάου Τρικούπη αποκαταστάθηκε.

Επίσης, λόγω απάντησης υδάτων αρχικά διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Λ. Ποσειδώνος στο ύψος του παλαιού Ιππόδρομου στο ρεύμα προς Πειραιά. Πλέον, η κυκλοφορία διεξάγεται από την δεξιά λωρίδα.

Εικόνες από τα social media δείχνουν πλημμυρησμένους δρόμους στα νότια προάστια.

Πηγή βίντεο: Facebook / Το Forum των 3Β

Νωρίτερα, έντονα ήταν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, ειδικά στα σύνορα της Βούλας με τη Γλυφάδα, λόγω των τεράστιων ποσοτήτων νερού που κατέβαιναν από το Πανόραμα.

Επίσης λόγω της έντονης βροχόπτωσης και της υπερχείλισης υδάτων διακόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στο γεφυράκι «Αρίωνα», στα Σπάτα και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας

Ακόμη, σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, εντοπίζονται προβλήματα και στη Ραφήνα. Συγκεκριμένα, λόγω της έντονης βροχόπτωσης και της υπερχείλισης υδάτων, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο γεφυράκι «Βάρδας», στο ρεύμα προς Λεωφόρο Μαραθώνος.

Υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στη λεωφόρο Βραυρώνος, στην Κερατέα, στη θέση «γεφυράκι Βρύση».

Νωρίτερα τέθηκε σε ισχύ διακοπή κυκλοφορίας και στο Αλεποχώρι, στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου – Σκίνου και για τα δύο ρεύματα, από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Ικαρίας, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας και υπερχείλισης υδάτων. Πλέον, η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Σχίνου διεξάγεται κανονικά.

Στον πιο πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο της Αθήνας, την οδό Ερμού από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, όταν μέρος μπαλκονιού κατέρρευσε, την ώρα της καταιγίδας.

Tα έντονα καιρικά φαινόμενα είχαν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν κατοικίες και δημόσια κτήρια με αποκορύφωμα το 3ο Νηπιαγωγείο Καλλιθέας. Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες μπήκαν νερά στις τάξεις του ισογείου, με τους δασκάλους να μεταφέρουν τα παιδιά στον πάνω όροφο για να μην βραχούν και να είναι ασφαλή.

Από το δήμο τοποθέτησαν σακιά με άμμο γύρω από τις τάξεις του ισογείου, για να εμποδίσουν την είσοδο των νερών, συνέργεια του δήμου έσπευσαν στο νηπιαγωγείο προκειμένου να κάνουν άντληση των υδάτων και να καθαρίσουν τον χώρο. Οι αίθουσες έχουν αποκατασταθεί πλέον και όπως μας είπε ο Δήμαρχος Καλλιθέας, το σχολείο αύριο αναμένεται να λειτουργήσει κανονικά.

Εν τω μεταξύ, με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη για προληπτικούς λόγους, λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων, δεν θα λειτουργήσουν σήμερα όλα τα εσπερινά και απογευματινά σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης σε όλη την Αττική.

Ωστόσο, όπως αναφέρει νέα ενημέρωση της Περιφέρειας Αττικής "με δεδομένο τις τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις σύμφωνα με τις οποίες αύριο Παρασκευή 27 Ιανουαρίου τα καιρικά φαινόμενα στην Αττική θα εξασθενίσουν ανακοινώνεται ότι αύριο θα λειτουργήσουν κανονικά όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την Αττική.

Μηνύματα από το 112

Έκτακτη ενημέρωση πραγματοποίησε ο Εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Επιπυραγός Ιωάννης Αρτοποιός. Όπως είπε η Πυροσβεστική δέχτηκε 394 κλήσεις σε όλη την Ελλάδα το τελευταίο 24ωρο (αντλήσεις, απεγκλωβισμοί από ασανσέρ και από οχήματα).

Στην Αττική η Πυροσβεστική δέχτηκε 204 κλήσεις και έγιναν ενέργειες σε 113 περιπτώσεις

Σύμφωνα με την ενημέρωση σήμερα εστάλη μήνυμα από το 112 σε Αττική, Εύβοια, Μαγνησία, Σποράδες, Κέρκυρα, Παξούς, Τρίπολη, Θάσο και Δωδεκάνησα.

Ο κ. Αρτοποιός επανέλαβε την ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες για περιορισμό των μετακινήσεων.

Εν τω μεταξύ, σύσκεψη στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, υπό τον υπουργό, Χρήστο Στυλιανίδη για την αξιολόγηση των μετεωρολογικών δεδομένων που αφορούν στην εξελισσόμενη κακοκαιρία. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει όλος ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας όπως υπογράμμισε ο υπουργός, Χρ. Στυλιανίδης, ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα όποια προβλήματα προκύψουν εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Παράλληλα παραμένει η ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες για τον περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως απαραίτητες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των φαινομένων. Επιπλέον, όπως αποφασίστηκε, η ενεργοποίηση του 112 για την αποστολή προειδοποιητικών μηνυμάτων προς τους κατοίκους συνεχίζεται ανάλογα με την εξέλιξη των φαινομένων σε συγκεκριμένες περιοχές.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), προβλέπεται τα φαινόμενα θα συνεχιστούν με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, χιονοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας θα συνεχιστεί μέχρι την Παρασκευή (27-01-2023).

Η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ σε σχόλιο της, με αφορμή τα προβλήματα στην Αττική αναφέρει:

«Μια έντονη νεροποντή αρκούσε για να μετατρέψει τη μετακίνηση και τους ρυθμούς της καθημερινότητας στο λεκανοπέδιο σε μια επικίνδυνη διαδικασία για τους εργαζόμενους, τους κατοίκους και τους μαθητές μιας σειράς Δήμων. Πλημμυρισμένοι δρόμοι, υπόγεια, κτίρια και σχολεία, υπόγειες διαβάσεις που έχουν μετατραπεί σε «ποτάμια», διακοπές ρεύματος και άλλα τραγικά εν έτει 2023, συνθέτουν την άθλια εικόνα που ζούμε άλλη μια φορά στην Αττική... Οι εργαζόμενοι, ο λαός και η νεολαία της Αττικής βρίσκονται ξανά στο ίδιο έργο θεατές, εξαιτίας της απουσίας βασικών υποδομών πολιτικής προστασίας. Αυτές είναι οι συνέπειες της αντιλαϊκής πολιτικής που εφαρμόζεται από την κυβέρνηση της ΝΔ και τα άλλα κόμματα που έχουν κυβερνήσει ή επιδιώκουν να ξανακαθίσουν στους θώκους της διαχείρισης της πολιτικής που αφήνει απροστάτευτο το λαό από καιρικά φαινόμενα- και όχι μόνο- γιατί αντιμετωπίζει την προστασία της ζωής και της περιουσίας του ως κόστος. Από την πρώτη στιγμή οι Οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, οι εκλεγμένοι της Λαϊκής Συσπείρωσης στην Αττική κάνουν παρεμβάσεις για να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας από τη βροχόπτωση. Κυβέρνηση, περιφέρεια και δήμοι απαιτείται εδώ και τώρα να κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να μη δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα, δεδομένου ότι η βροχόπτωση προβλέπεται να συνεχιστεί και το υπόλοιπο της μέρας. Καλούμε τα μέλη και τους φίλους του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην Αττική, να βρίσκονται σε ετοιμότητα, ώστε σε όποια περίπτωση χρειαστεί να δείξουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους σε συνανθρώπους μας που χρειάζονται βοήθεια, όπως άλλωστε έχουν πράξει ξανά, γιατί και η πρόσφατη πείρα δείχνει ότι «μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό».

Προβλήματα σε πολλές περιοχές

Πολλά προβλήματα παρουσιάζονται και σε άλλες περιοχές της χώρας από τις ισχυρές βροχές και τις χιονοπτώσεις.

Κλειστά θα παραμείνουν την Παρασκευή όλα τα σχολεία στην Ρόδο, λόγω των έντονων φαινομένων.

Πολλά προβλήματα έχει προκαλέσει η συνεχόμενη και έντονη βροχόπτωση στη Ζάκυνθο από νωρίς το πρωί. Σε μια τεράστια λίμνη μετατράπηκε το νησί μετά την συνεχή και έντονη βροχόπτωση που ξεκίνησε χθες το μεσημέρι.





Αρκετές περιοχές είναι απροσπέλαστες λόγω της πλημμύρας. Συγκεκριμένα, στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά, η διέλευση των οχημάτων είναι σχεδόν ανέφικτη και για αυτό, παρακαλούνται όσοι κυκλοφορούν προς τα εκεί να επιλέξουν άλλη δίοδο ή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Εν τω μεταξύ, κλειστά θα παραμείνουν για μια ακόμα ημέρα όλα τα σχολεία της Ζακύνθου, με απόφαση του δημάρχου, Νικήτα Αρετάκη, εξαιτίας των προβλημάτων από την κακοκαιρία. Ο κ. Αρετάκης εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση: «Τη διακοπή των μαθημάτων την Παρασκευή 27/01/2023 για προληπτικούς λόγους σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2501/10/95-α απόφαση Αστυνομικής Δ/νσης Ζακύνθου στους Παιδικούς Σταθμούς και στο σύνολο των σχολείων της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ζακύνθου. Η υλοποίηση των μαθημάτων στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου θα γίνει με τηλεκπαίδυεση σύμφωνα με εισήγηση της Δ/νσης».

Στα λευκά ξυπνήσανε το πρωί της Πέμπτης τα ορεινά και ημιορεινά τμήματα του νομού Καρδίτσας με τη χιονόπτωση να συνεχίζεται. Η χιονόστρωση ξεκινά από τα 250μ., περί τα 15 εκατοστά χιόνι στα 600μ. υψόμετρο και περί τα 60-70 εκατοστά χιονιού στους αυχένες Τυμπάνου και Αγίου Νικολάου.

Αρκετή βροχόπτωση στα πεδινά από τις μεταμεσονύκτιες ώρες και έπειτα (περί τα 28 χιλ. βροχής την Πέμπτη ως τις 07.30 στην Καρδίτσα και συνολικά από την τρέχουσα κακοκαιρία περί τα 62 χιλ.).

Σφοδρή χιονόπτωση σημειώθηκε το βράδυ που μας πέρασε σε όλα σχεδόν τα ορεινά του νομού Τρικάλων πάνω από τα 400 μέτρα και η χιονόπτωση συνεχίζεται με μεγάλη ένταση.

Η κεντρική οδική αρτηρία Πύλης – Περτουλίου – Τρία Ποτάμια είναι ανοιχτή καθώς τα εκχιονιστικά μηχανήματα της Περιφέρειας Θεσσαλίας καθαρίζουν συνεχώς το οδόστρωμα και ρίχνουν συγχρόνως αλάτι για να μην παγώσει. Μικροπροβλήματα σημειώνονται μέσα στους δρόμους των χωριών που δεν έχουν καθαριστεί ακόμη καθώς και στο υπόλοιπο οδικό επαρχιακό δίκτυο.





Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στην Καλαμάτα, όταν κεραυνός χτύπησε σπίτι που πήρε για φωτιά, στην οδό Αθηνών. Η φωτιά επί της οδού Μανώλη Τριανταφυλλίδη, που ξέσπασε στην πολυκατοικία έχει καταστρέψει, ήδη, μέρος της.

Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα που καταγράφονται, τις τελευταίες ώρες, στους δήμους Ευρώτα και Ανατολικής Μάνης. Πιο συγκεκριμένα, καθίζηση έχει υποστεί το οδόστρωμα στις Αιγιές, αρκετές επιχειρήσεις και οικίες στην Κουτουμού έχουν πλημμυρίσει, μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζουν διερχόμενα ΙΧ από το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο, ενώ ζητήματα καταγράφονται και στο Γύθειο.

Έντονη βροχόπτωση και στο δήμο Ευρώτα, με τη στάθμη του νερού να έχει ανέβει επικίνδυνα και τον όγκο του νερού να είναι μεγάλος.

