Σκέρτσος για ακρίβεια: Στήριξη σε όσους έχουν ανάγκη - Αύξηση 5% στις συντάξεις (βίντεο)

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Υπουργός Επικρατείας αναφέρθηκε στις τουρκικές προκλήσεις. Τι είπε για την ακρίβεια και τα μέτρα στήριξης, Γιατί απέκλεισε μείωση των φόρων στα καύσιμα.

«Δικαιούμαστε όλοι ένα ήσυχο καλοκαίρι, μετά και την πανδημία, που πλέον μπήκε σε άλλη φάση και έχει γίνει ενδημική, για αυτό και ισχύει από σήμερα η άρση υποχρέωσης της χρήσης μάσκας στους εσωτερικούς χώρους», είπε ο Υπουργός Επικρατείας, απαντώντας στο ερώτημα εάν θα γίνουν πρόωρες εκλογές.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο Άκης Σκέρτσος αναφέρθηκε στην οικονομική κρίση ως συνέπεια της ενεργειακής κρίσης, που ακολούθησε την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αναγνωρίζοντας πως «έχουμε σοβαρό πρόβλημα, αλλά όχι μόνο εμείς στην Ελλάδα. Πέρσι είχαμε αρνητικό πληθωρισμό, φέτος είμαστε λίγο πάνω το 10%, κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ».

«Όλοι δέχονται την πίεση και το καταλαβαίνουμε. Εμείς έχουμε πάρει μια σειρά από μέτρα με ελαφρύνσεις. Αν χρειαστεί θα συνεχιστούν μέτρα όπως το fuel pass, που έχει πάει πολύ καλά, καθώς έχουν κάνει χρήση του μέτρου πάνω από 2,5 εκατομμύρια από τους 3 εκατομμύρια δικαιούχους», ανέφερε ο Υπ. Επικρατείας.

Σχετικά με τους φόρους στα καύσιμα και ουσιαστικά απορρίπτοντας το ενδεχόμενο να υπάρξει μείωση τους, ο Υπουργός Επικρατείας είπε πως «ο κόσμος πιστεύει πως έχει μειωθεί σημαντικά ή κατανάλωση καυσίμων και άρα των εσόδων και επομένως αν υπάρξει μείωση του φόρου θα υπάρξει αύξηση της κατανάλωσης και επομένως των κρατικών εσόδων. Όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στο πετρέλαιο κίνησης δεν υπάρχει καθόλου μείωση της ποσότητας, καθώς το καύσιμο χρησιμοποιείται κυρίως από το εμπόριο και την εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ η αμόλυβδη παρουσιάζει μείωση μόλις 8% στην πωλούμενη ποσότητα».

Συμπλήρωσε πως «τα έσοδα του κράτους είναι μειωμένα από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, που επιβάλλεται στην ποσότητα του καυσίμου και λίγο αυξημένα από τον ΦΠΑ, που σχετίζεται με την τελική τιμή. Θα κόστιζε 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ μια μείωση των φόρων στα καύσιμα, ώστε η τιμή τους να φθάσει λίγο πάνω από το 1,50 ευρώ ανά λίτρο. Να μας πει η αντιπολίτευση που θα βρεθούν αυτά τα χρήματα; Ποιους φόρους να αυξήσουμε ή θα αυξήσουμε τον δανεισμό;», προσθέτοντας πως «υπάρχουν φαινόμενα αισχροκέρδειας, αλλά κάνουμε διαρκώς ελέγχους και επιβάλλουμε πρόστιμα».

Για τα καύσιμα, ο κ. Σκέρτσος προσέθεσε πως «αντιλαμβάνομαι την πίεση, είμαστε δίπλα και δίνουμε βοήθεια όπου χρειάζεται. Πρέπει να είμαστε πολύ υπεύθυνοι και να καταλάβουμε πως υπάρχει ανελαστικότητα στην κατανάλωση καυσίμου και επομένως εάν μειωθούν οι φόροι στα καύσιμα, θα πρέπει να αυξηθούν αλλού, για να βρεθούν τα δημόσια έσοδα που θα «χαθούν». Αν δούμε ότι έχουμε υπερβολικές αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, θα έχουμε νέα παρέμβαση, προφανώς σε συνεργασία με τις άλλες χώρες της ΕΕ»

Για τα μέτρα στήριξης και τους συνταξιούχους

«Είμαστε ευθυγραμμισμένοι και ακολουθούμε τις συστάσεις της ΕΕ που λέει πως σε περιόδους τέτοιας κρίσης, πρέπει να αποφεύγονται τα οριζόντια μέτρα, γιατί ευνοούνται και εκείνοι που δεν έχουν τόση ανάγκη. Για αυτό εμείς έχουμε λάβει στοχευμένα μέτρα», είπε ο κ. Σκέρτσος.

Σχετικά με τους συνταξιούχους, ανέφερε πως «τους δόθηκε έκτακτο βοήθημα για να αντιμετωπίσουν τις αυξήσεις, περίπου 220.000 συνταξιούχοι πήραν αυξήσεις, ενώ τον Ιανουάριο του 2023, για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια, θα δουν αύξηση - εκτός από εκείνους που δεν έχουν προσωπική διαφορά, περίπου οι μισοί συνταξιούχοι θα δουν αύξηση της τάξης του 5%».

Προσέθεσε ακόμη πως με μέτρα όπως η νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά μέσο όρο 35% και η αύξηση του κατώτατου μισθού, υπάρχει ενίσχυση του εισοδήματος για τα νοικοκυριά, ώστε μαζί με τα άλλα μέτρα να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές δυσκολίες.

«Εξαρτάται πως θα πάει ο τουρισμός για το αν θα υπάρξουν επιπλέον μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση. Ενδείξεις δείχνουν πως ο Μάιος ήταν καλύτερος και από τον Μάιο του 2019, που ήταν χρονιά με ρεκόρ για την Ελλάδα. Αν έχουμε αυξημένα έσοδα, αν έχουμε ανάπτυξη, επιστρέφουμε ποσό στους πολίτες ως μέρισμα ανάπτυξης», σημείωσε ο κ. Σκέρτσος

«Η κρίση της ακρίβειας και του πληθωρισμού είναι τεράστιο πρόβλημα και το έχουμε όλοι στην τσέπη μας. Η Κυβέρνηση, όπου χρειάζεται και όπου παρατηρείται πρόβλημα, κάνει παρέμβαση. Ο κόσμος πονάει αυτήν την στιγμή, είμαστε από πάνω, το καταλαβαίνουμε, εμένα η μάνα μου είναι συνταξιούχος. Ο στόχος είναι να κάνουμε στοχευμένες κινήσεις», επεσήμανε ο Υπουργός Επικρατείας.

Για τους λογαριασμούς ρεύματος και τα υπερκέρδη των παρόχων

«Είμαστε σε θέση να πούμε πως θα καλύψουμε περίπου το 85% των αυξήσεων στα τιμολόγια ρεύματος και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ανατέθηκε στην ΡΑΕ να κάνει τον υπολογισμό για τα υπερκέρδη των παρόχων και υπήρξε δημόσια ενημέρωση στην Βουλή. Η ανεξάρτητη ΡΑΕ έχει υπολογίσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας γύρω στα 400 εκατομμύρια και η Ελλάδα είναι η μόνη που θα τα φορολογήσει με συντελεστή 90%. Ο Πρωθυπουργός πηγαίνει απέναντι σε όλη την «αγορά ενέργειας». Τα υπερέσοδα αυτά σταματούν τον Ιούνιο και επομένως η φορολόγηση θα πάει από τον Ιούνιο και πίσω καθώς από τον Ιούλιο για έναν χρόνο «καταργείται» η ρήτρα αναπροσαρμογής», είπε ο κ. Σκέρτσος.

Για τις τουρκικές προκλήσεις

Σχετικά με την εντεινόμενη τουρκική προκλητικότητα και την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο, ο υπουργός Επικρατείας επεσήμανε πως «ακολουθούμε πολιτική σοβαρότητας, ενίσχυσης της δύναμης αποτροπής και των δυνάμεων στα σύνορα και έχουμε ενισχύσει τις αμυντικές συμφωνίες με συμμάχους, που αν χρειαστεί θα είναι δίπλα μας. Εμείς δεν θα μπούμε στον δρόμο της όξυνσης με την Τουρκία. Πιστεύω ότι θα έχουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι».

«Έχουμε ισχυρούς συμμάχους, ο Πρωθυπουργός έχει κάνει σοβαρή δουλειά και με τρόπο μετρημένο έχει γίνει διεθνοποίηση του προβλήματος. Έχουμε προβάλλει με αντικειμενικό τρόπο το πρόβλημα και αυτό είναι που έχει εκνευρίσει κάπως τον κ. Ερντογάν, η αντιπολίτευση εδώ δεν το καταλαβαίνει, δεν πειράζει», σημείωσε ο κ. Σκέρτσος.

Αναφορικά με την αποστολή τεθωρακισμένων οχημάτων στην Ουκρανία, ο Υπουργός Επικρατείας ανέφερε πως «αναδεικνύουμε σε μείζον πρόβλημα κάτι που είναι τρέχουσα υποχρέωση, στο μέτρο των υποχρεώσεων που έχουμε στο πλαίσιο της ΕΕ. Το δικό μας ισοζύγιο δεν αλλάζει, θα δώσουμε κάποια οχήματα, θα πάρουμε κάποια καλύτερα και έτσι θα ικανοποιήσουμε τις υποχρεώσεις της χώρας στο πλαίσιο της ΕΕ».

